Zuckerberg má radikální plán: Chce sloučit tři nejoblíbenější kecálky

Stává se vám, že potřebujete kontaktovat větší skupinu lidí, ale nevíte, kterou aplikaci zvolit? Část z nich používá skoro výhradně Instagram, o jiných víte, že mají jen WhatsApp a další dostihnete prakticky jen přes Facebook...

Podobný problém řeší Mark Zuckerberg, jen trochu ve větším měřítku. Jeho společnost Facebook vlastní tři největší komunikační platformy současnosti:

Instragram má miliardu aktivních měsíčních uživatelů

WhatsApp má po světě 1,5 miliardy aktivních uživatelů

Facebook má 2,27 miliardy aktivních uživatelů, ti všichni jsou zároveň registrovaní jako uživatelé Messengeru

Pochopitelně, že tato čísla nelze jen tak sčítat, ukazují nicméně, že nákupem Instagramu (2012) a WhatsAppu (2014) se Facebooku prakticky podařilo ovládnout multimediální komunikační platformy. Například na Androidu je WhatsApp, Messenger a Instagram první, druhou a třetí nejstahovanější aplikací roku 2018.

Facebook Messenger WhatsApp Instagram

Protože fungují samostatně a nejsou nijak zásadně propojené na uživatelské ani technické úrovni, vnímá Zuckerberg podle deníku The New York Times roztříštěnost svých komunikačních platforem jako problém. A plánuje jejich sjednocení.

Pohodlnější kontakty a šifrování pro každého

Jde o zásadní obrat v tom, jak Zuckerberg – šéf největší sociální sítě na světě – přistupuje k zakoupeným platformám. Dosud vždy sliboval, že platformám WhatsApp nebo Instagram zanechá maximální samostatnost. Nyní podle čtyř nezávislých zdrojů, se kterými mluvil The New York Times, Zuckerberg plánuje vyšší integraci, a to především na úrovni poskytovatele služeb.

Změna, na které pracuje asi tisíc lidí, by se měla týkat hlavně technického pozadí. Nyní běží systémy WhatsApp a Instagram zcela odděleně od systémů Facebooku. Integrace by tak uživatelům umožnila snadné posílání zpráv napříč platformami.

End-to-end encryption Šifrování komunikace tak, že pouze odesílatel a příjemce mohou číst danou zprávu. Kdokoli jiný – včetně poskytovatele komunikační služby nebo serveru – vidí pouze změť znaků, které nemůže dešifrovat. Zpráva je totiž zašifrovaná tak, že ji může přečíst pouze adresát.

Důležitou změnou, kterou údajně Zuckerberg prosazuje, je důsledné šifrování všech zpráv (end-to-end encryption). Nyní toto účinné zašifrování nabízí automaticky pouze WhatsApp. Facebook Messenge umožňuje vytvořit kromě nešifrovaných zpráv i zprávy šifrované. Šifrování zpráv by výrazně zvýšilo bezpečnost. Druhou stranou mince je nemožnost zabránit šíření poplašných či falešných zpráv, protože nelze obsah zpráv kontrolovat, za což byl WhatsApp v minulosti kritizovaný a přistoupil k omezením počtu adresátů.

Zuckerberg od integrace očekává lepší dojem uživatelů, s čímž by podle něj souviselo i to, že by uživatelé na síti trávili komunikací více času. Nemuseli by se totiž tolik starat o to, zda je jejich kontakt na té či oné komunikační síti.

Podle zdrojů NYT by integrace mohla být do roka hotová. Plánovanou integraci Facebook ve svém oficiálním vyjádření částečně, byť nepřímo, potvrdil: „Chceme vybudovat co nejlepší komunikační prostředí. Lidé chtějí, aby posílání zpráv bylo rychlé, jednoduché, spolehlivé a bezpečné. Pracujeme na tom, aby více našich komunikačních produktů nabízelo šifrování na úrovni koncových zařízení (end-to-end encryption) a zvažujeme způsoby, jak umožnit lidem snáze kontaktovat jejich přátele a rodinu na jiných sítích.“