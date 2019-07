Tipy na weby: interaktivní mapa poštovních schránek či situace v dopravě

Mapa poštovních schránek

Listovních psaní posíláme rok od roku méně. A pokud jednou za čas něco už někam poslat potřebujeme, nemůžeme si (zejména ve velkých městech) vzpomenout, kde se nachází poštovní schránky. Na pomoc přispěchal tento projekt, který vizualizuje jejich polohu v mapových podkladech.

Česká pošta zveřejňuje seznam všech poštovních schránek na svých webových stránkách, ale teprve jejich zanesení do mapy jim dává možnost snáze je najít. Služba je responzivní, aby ji bylo možné použít pohodlně i na cestách ve smartphonu.

Aplikace využívá Mapy.cz a vzhledem k tomu, že polohy schránek nejsou vždy úplně přesné, umožňuje i virtuální procházku pomocí funkce panorama, která nabízí umístění schránky předem ověřit a upřesnit. Česká pošta data každý měsíc aktualizuje a změny jsou automaticky přenášeny i do aplikace.

Podobné weby WCKompas.cz – mapa veřejných WC

EVMapa.cz – mapa nabíjecích stanic pro elektromobily

Vzpomínkový profil

Smrt pro člověka znamená konec. Zásadní zvrat je to však i v životě jeho známých. Ti si ho však díky vzpomínkám, osobním věcem, nebo díky tomu co dokázal, budou pamatovat. Aby toto časem nevyprchalo, se rozhodl řešit projekt Životpoživotě.cz.

Má za cíl usnadnit a zkvalitnit vzpomínání pozůstalým. Umožňuje tak vytvořit vzpomínkový profil zemřelých na internetovém portálu, a tak znovu zpřítomnit jejich životní příběh skrze texty, fotografie či videa, které tam jejich rodiny, kolegové a kamarádi nahrají.

Profil umožňuje zanechat digitální odkaz pro budoucí generace. K němu je navíc možné si pořídit digitální náhrobek a dovybavit jím stávající náhrobní kámen na hřbitově. Jde o drobnou kamennou destičku s QR kódem, kde se po načtení zařízením zobrazí vzpomínkový profil zemřelého. Procházky po hřbitovech tak mohou být mnohem pestřejší.

Navíc nic nebrání tomu, aby si vlastní profil lidé vytvořili již za života, a tak svým blízkým usnadnili jeho následnou tvorbu. Proč nedat svým potomkům vědět, co bylo pro nás v životě důležité, co nás bavilo a co nám život dal? Zanechat lze nejrůznější vzkazy, od hesel k účtům až po vzkazy, které byste si za života nedovolili vyřknout.

Podobné weby Hřbitovy.cz – najděte zesnulé na pražských hřbitovech

Virtuálnycintorín.sk – portál slovenských hřbitovů

Aktuální dopravní informace

Když někam cestujete, není nic víc nepříjemnějšího, než když se připletete k nejrůznějším dopravním komplikacím. Ať již jde o dopravní nehody, kolony nebo třeba rozsáhlé práce na silnicích – nejste-li o nich informováni, můžete se díky nim podstatně zdržet a včas nedorazit tam, kam potřebujete.

Tomu lze celkem spolehlivě předcházet. Stačí sledovat, kde se, co na silnicích a pozemních komunikacích děje. Například projekt Tudyne.cz na mapě České republiky zobrazuje aktuální dění.

Pro větší a rychlejší přehled o místu, kam jedete, případně o lokalitách, kde se budete pohybovat, se nabízí možnost filtrace – vyberete kraj nebo město. Zobrazit lze také třeba pouze dopravní informace, nehody či ledovku, ale i nehody za předešlý den či se podívat do archívu informací. Projekt je navíc k dispozici i pro mobilní zařízení (Android a iOS).

Podobné weby Dopravníinfo.cz – aktuální dopravní informace v ČR

Výmoly.cz – ukažte na nejhorší díry na silnici

Uwwwízlo v síti

Google je nejpoužívanějším internetovým vyhledávačem na světe. Podle statistik služby NetMarketShare.com jeho podíl na trhu je 75 %. Možná je však pro někoho jistým překvapením, že na druhém místě je Baidu (11 %) a až na třetím Bing od Microsoftu (8 %). Čtyřkou je Yahoo! (3 %) a zmínku ještě stojí Yandex (0,5 %). Detailní statistiky najdete zde.

Vydat se za hranice České republiky letadlem za výhodné ceny nabízí server Akčníletenky.com. Každý den zde najdete tipy na akční letenky, a vycestovat tak můžete za zlomek běžné ceny. Nechybí ani tipy na hotely, autopůjčovny a mnohem více zajímavých informací pro cestovatele.

Na kole můžete jet od německých hranic od pramene Vltavy, přes Prahu až do Mělníku, kde se řeka vlévá do Labe. Vydejte se na Vltavskou stezku, která vás provede podél toku řeky. Web www.vltavska-cyklostezka.cz mapuje charakter cyklostezky, kvalitu povrchu, problematická místa a nabízí i možné varianty k doporučené trase.