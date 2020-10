Beskydský nahrávač Dolgopolov: Těžko budeme trénovat přes Skype

Na to, že má Dmytro Dolgopolov 27 let, prošel už devíti kluby. Frýdecko-místecké Beskydy jsou jeho desátým.

Kromě Ukrajiny působil také v Kazachstánu, Finsku, Estonsku, ale i polském Radomu a italské sérii A2 v celku Pallavolo Massa. A rovněž v Česku, v Příbrami. Letos se do Česka vrátil po roce, kdy hrál v předním ukrajinském celku MHP Vinnycja.

„V Česku se mi líbilo, takže jsem byl rád, když jsem dostal nabídku z Beskyd,“ řekl Dmytro Dolgopolov. „Soutěž znám, i zdejší prostředí, takže jsem věděl, do čeho jdu.“

Na návrat si musel počkat.

V létě byl několik týdnů doma na Ukrajině sbalený, připravený vyrazit do Frýdku-Místku.

Čekal na víza, na pracovní povolení, jejichž vyřízení prodlužovala opatření v souvislosti s koronavirem. „A teď nás covid zase dohnal a soutěž je bohužel přerušená,“ povzdechl si Dolgopolov. „Špatné je, že zavřené jsou i haly, takže nemůžeme pořádně trénovat.“

Máte za sebou zatím tři zápasy, výhry nad Ostravou 3:0 a Zlínem 3:2 a prohru v Brně 0:3. Co vám ukázaly?

Naše hra je zatím nevyrovnaná, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Ublížila nám karanténa, v níž před dvěma týdny bylo celé naše mužstvo dvanáct dnů. Nemohli jsme se spolu připravovat. Ale pracujeme.

5 cizinců mají v této sezoně v kádru volejbalisté Beskyd.

Jenže teď máte další přestávku kvůli vládnímu nařízení, které na dva týdny zastavilo profesionální i amatérské soutěže...

Ano. To je problém. Pomohlo by, kdyby nám alespoň umožnili přípravu v hale, když už nemůžeme hrát. Jiní lidé mohou pracovat z domova, přes internet, ale my těžko budeme trénovat přes Skype... To by nám žádné výsledky nepřineslo (směje se).

Takže snaha, abyste se ještě více sehráli, se znovu zpomalí?

Ano, ještě potřebujeme nějaký čas, abychom se co nejlépe poznali. Tým je tady ale dobrý, vyhovíme si, rozumíme si. Atmosféra v mužstvu je super. My se však po těch výpadcích potřebujeme nejen více sehrát, ale musíme dohánět i fyzickou kondici.

Pokud sezona bude pokračovat. Nač by si vaše mužstvo mohlo troufnout?

Nebudu říkat, jaké máme cíle, ale u mě, a myslím, že i u ostatních kluků, to je tak, že se chceme co nejlépe připravit na každé utkání a pokusit se ho vyhrát. Ale jak to všechno dopadne, to se teprve ukáže. Zatím jsme toho moc neodehráli, ale ukazuje se, že hodně mužstev je vyrovnaných. A třeba Zlín minule u nás ukázal, že také může porazit kohokoliv.

