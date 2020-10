Karlovarský manažer Hudeček: Musíme udržet mládež v pohybu

„Klub bude hledat cestu, jak udržet naši mládež v pohybu, protože pohyb slouží k posílení imunity a ta je důležitá v boji proti nemoci covid-19,“ prohlásil manažer klubu Ondřej Hudeček.

S novým školním rokem váš klub opět spustil kroužky na základních školách. Jaký je o ně zájem?

Prohloubili jsme spolupráci se ZŠ Komenského, kde náš kroužek vždy navštěvovala spousta dětí. Proto jsme se dohodli na rozšíření volejbalových aktivit i na druhý stupeň. Bohužel vyšší moc zasáhla v náš neprospěch a momentálně máme tuto činnost pozastavenou.

Na některých školách jste pomohli zařadit volejbal do hodin tělesné výchovy. Co si od toho slibujete?

Byli jsem nuceni reagovat na nepříznivé podmínky konání hromadných náborů na základních školách, proto jsme využili dobrých vztahů s řediteli škol a rozjeli projekt volejbal do tělocviku. Při hodinách tělocviku na prvním stupni budeme s dětmi postupně procházet zábavnou formou všechny volejbalové dovednosti. Věřím, že tato cesta povede k tomu, že se některým dětem náš sport zalíbí natolik, aby ho chtěly provozovat i na klubové úrovni. Ostatní se aspoň naučí základy našeho sportu.

Karlovy Vary navštívil Zdeněk Haník a u nejmenších dětí prezentoval metodiku svazu. Co tato akce přinesla?

O návštěvu Zdeňka Haníka jsme moc stáli. Já a Petr Konopka jsme se zúčastnili už víkendových svazových soustředění Benjamínků a Nadějí. Jedná se o soustředění dětí ve věku jedenáct až třináct let, kdy je tím hlavním bodem správně se naučit všechny základní herní činnosti, které jsou pro volejbalovou kariéru nejdůležitější. Chtěli jsme, aby všichni naši trenéři mládeže byli dopodrobna seznámeni se správnou metodikou a mohli v klubu rozvíjet správné návyky.

Družstva mládeže VK ČEZ Karlovarsko čekají v sezoně extraligové starty v kategoriích kadetů i juniorů. Jaké máte ambice?

Obě družstva čeká náročná sezona. Extraliga byla z důvodu neukončení té loňské rozšířena a konkurence je silná a velká. Cílem pro letošní rok je udržet v Karlových Varech obě extraligy. Bohužel v kategorii juniorů se potýkáme s odlivem hráčů z důvodu dalšího studia na vysokých školách. Tento problém se snažíme řešit a navázali jsme spolupráci s místní Vyšší odbornou školou, kde mají hráči možnost studovat obor cestovního ruchu.

Nejvyšší soutěž zahájil úspěšně elitní tým mužů. Už se po kratší přípravě před sezonou dostává mužstvo do optimální formy?

K dnešnímu dni vše probíhalo tak, jak jsme si všichni přáli. Společně s trenéry i hráči jsme vždy včas reagovali na nastalé situace a forma našeho týmu stoupala. Sezonu jsme zahájili podle našich přestav, kdy jsme věděli, že z důvodu malé zápasové praxe bude na začátku naše vzájemná souhra trošku skřípat. Bohužel momentálně jsme se opět ocitli v nelehké situaci, kdy jsou na čtrnáct dní zavřena všechna vnitřní sportoviště. Pro profesionálního sportovce je takový výpadek téměř likvidační, a tak budeme opět hledat varianty, jak naše hráče udržet ve formě, aby při opětovném rozjezdu soutěže našli co nejrychleji tu správnou výkonnost.

Jak konkrétně ovlivní chod klubu další uzavření vnitřních sportovišť v rámci nouzového stavu?

Uzavření vnitřních sportovišť ovlivní kompletně celé dění v klubu. Je zde spousta otázek, na které zatím nejsou odpovědi. Klub bude dále dodržovat všechna nařízená opatření, ale zároveň bude hledat cestu, jak udržet naši mládež v pohybu, protože pohyb slouží k posílení imunity a ta je důležitá v boji proti nemoci covid-19.

Připravujete nějakou kompenzaci svým příznivcům?

Jistě něco připravíme, ale co to bude, záleží na vývoji situace. Sport se dělá hlavně pro fanoušky, a tak doufáme, že se situace brzy uklidní a divák bude mít opět možnost přijít k nám do haly a sledovat zábavu jménem sport, konkrétně volejbal.

Poslední utkání extraligy před nucenou přestávkou odehrál A-tým v Odoleně Vodě a vývoj s obtížemi otáčel. V čem byly rezervy?

Utkání na Odoleně Vodě mělo ten správný náboj a řekl bych i velice dobrou úroveň. My jsme velice rádi, že jsme dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání a odvezli si dva body. Pochvalu kluci zaslouží hlavně za svou bojovnost. To, že jsou v našem výkonu ještě rezervy, je na začátku sezony normální. Od toho je tu pak následná práce na tréninku, která má vést k tomu, že naše výkonnost bude mít stoupající charakter a bude vrcholit v závěrečných fázích sezony, tedy v play off.