Beskydští ztratili bod. Za stavu dva nula k tomu kluci přistoupili volněji, řekl kouč

Beskydští volejbalisté ve čtvrtém kole extraligy promrhali se Zlínem vedení 2:0 na sety a 23:20. Nakonec urvali výhru 3:2, byť zlínský univerzál Jiří Adamec získal neuvěřitelných 34 bodů.



„Celý průběh třetího setu byl z naší strany vlažný. Už jsme počítali, že to bude tři nula, a kluci k tomu přistoupili trochu volněji,“ řekl beskydský trenér Jakub Salon.

Zlínský trenér Roman Macek podotkl, že koncovku třetí sady otočili díky tomu, že konečně domácí hráče ubránili.

„Ubránili jsme několik jejich útoků a to vždycky tým nahecuje,“ dodal Adam Viceník, zlínské libero. „Prohra v tie-breaku hodně mrzí. Po dvou setech jsme si říkali, že musíme přidat na servise, což se nám povedlo, ale v páté sadě jsme několikrát špatně přihráli, a už to dál nešlo.“ Beskydský smečař Marek Mečiar vidí ztracený třetí set v horším podání. „Přestalo nám vycházet, málo jsme jím tlačili, nebylo už tak stabilní a v koncovce jsme bohužel, i když jsme měli dvakrát přihráno za jedna, balon nesložili. Bylo to o našich zbytečných chybách,“ podotkl Mečiar.

Volejbalisté Beskyd kvůli tomu, že byli kvůli covidu v karanténě, stihli odehrát jen tři extraligové zápasy – s Ostravou 3:0, v Brně 0:3 a nyní se Zlínem.

„Ten tým je pořád nový, pořád ještě s klukama pracuji krátce, takže úplně neznám jejich charaktery a povahy,“ přiznal Jakub Salon. „Ale vím, že to jsou vítězné typy, což dokázali tím, že jsme se v pátém setu se Zlínem vyhrabali z prohraných dvou setů. Ale takové výpadky by se nám neměly stávat, měli jsme utkání dohrát na tři nula.“

Co Beskydským dosavadní duely ukázaly?

„Že soutěž bude vyrovnaná,“ odpověděl Salon. „I když jsme předtím prohráli v Brně 0:3, tak ve dvou koncovkách a byl to dobrý volejbal. Proto jsem očekával, že na Zlín vletíme stejně, ale bylo to od nás vlažné. Možná to bylo i tím, že víme, že nás teď čeká nějaká pauza. Věřím, že to postupně bude lepší.“

Vláda v souvislosti s pandemií koronaviru na nadcházející dva týdny zastavila všechny profesionální i amatérské soutěže. Sportovci mohou trénovat jen venku.

Mohli by volejbalisté vyrazit na starou dobrou antuku?

„Když bude počasí...,“ usmál se Jakub Salon. „Chceme volejbal nějakým způsobem pořád držet v ruce. Pro hráče, kteří trénují dvakrát denně, by čtrnáctidenní výpadek byl strašný. Ale třeba se ještě něco změní. Pokud ne, budeme se snažit kluky u hry nějak udržet. Když to však nepůjde, máme tady Lysou horu a další kopce, takže se zaměříme na fyzičku.“