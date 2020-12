Moník urychlil svůj návrat. Dělal jsem pro to vše, říká libero Beskyd

Ve třech listopadových duelech extraligy za Milana Moníka zaskočil na liberu smečař frýdecko-místeckého celku Jan Pospíšil. „Byla to pro mě dlouhá pauza, necelé čtyři týdny,“ uvedl dvaatřicetiletý Moník. „Bohužel jsem se zranil zrovna v den, kdy vláda umožnila, že můžeme zase hrát soutěž.“

Frýdecko-místecký tým bez Moníka prohrál na hřišti favoritů Karlovarska a Českých Budějovic shodně 1:3 a doma porazil tehdy vedoucí celek extraligy Ústí nad Labem 3:2.

„Bylo to těžké. Každý den jsem rehabilitoval, abych dal stehno co nejrychleji do kupy. Bohužel sval byl natržený. S tím jsem si nechtěl zahrávat, abych léčbu neuspěchal a třeba nebyl půl roku mimo,“ popisoval Milan Moník své trable. „V klubu jsem ale měl skvělou regeneraci a každý den jsem se snažil chodit cvičit. Měl jsme i lymfatické kalhoty, které mi doporučil doktor. Dělal jsem vše pro to, abych se co nerychleji vrátil.“

Na hřiště znovu naskočil 29. listopadu doma proti Lvům Praha. Přece jen předčasně...

„Doktor říkal, že léčba potrvá až šest týdnů,“ podotkl. Leč po necelých čtyřech opět hrál. „Předtím jsem měl dva tréninky. Člověk si po takové době moc nevěří, čehož jsem se trochu obával. A také první dva příjmy byly takové nejisté, ale pak jsem se do toho dostal a byl jsem rád, že mohu týmu pomoci.“ Beskydští porazili Lvy 3:2, leč v dalších třech duelech neuspěli – v Kladně 1:3, v Ostravě 0:3 a v Příbrami 1:3. Urvali jen výhru doma s Brnem 3:2.

„Nehrajeme špatně, čapneme hodně bodovek, dost toho ubráníme, ale bohužel nedohráváme balony na kůlech, tam je to z naší strany hrozně složité,“ řekl Milan Moník. „V Kladně jsme měli šest bodovek a ani jednu nedohráli. V Ostravě začne zápas, máme čtyři bodovky a žádnou nevyužijeme. K tomu jsme netlačili ani na servisu, kterým nás Ostravští přehráli a vydržel jim celé utkání.“ Zmíněné porážky Moníka obzvlášť mrzí, jelikož v Kladně působil předešlé tři sezony a s Ostravou to bylo krajské derby. A hodně lituje i minulé prohry 1:3 na půdě poslední Příbrami.

„Venku se nám vůbec nedaří,“ připomněl Moník, že v halách protivníků dosud ani v jednom z šesti duelů nebodovali. Naproti tomu doma všech pět utkání vyhráli, byť čtyřikrát 3:2, čímž přišli o čtyři body.

Moník působí v nejvyšší domácí soutěži přes deset let. „A tato sezona je jedna z nejvyrovnanějších, co pamatuji,“ podotkl.

Beskydští šli do tohoto extraligového ročníku s ambicemi bojovat o horní příčky, jenže v polovině základní části jsou až devátí. Co musejí zlepšit, aby se posunuli výše?

„Zapracovat na servisu, protože ho hodně kazíme a nebo jím soupeřům vůbec neškodíme. Víme, že musíme zabrat,“ odpověděl Moník. „Teď to však je fyzicky pořádně náročné i vinou nynější pandemie. Zápasy jsou těžké, protože musíme zvládat i dva ve dvou dnech spolu s cestováním. Během prosince odehrajeme osm utkání.“

A do toho ještě chodí na pravidelné covidové testy... „Člověk musí vstávat v sedm ráno, jet na testy. Máte pak celý den rozhozený a do toho se musíte připravovat na další zápas,“ řekl Milan Moník.

Beskydští do konce roku ještě nastoupí tuto sobotu ve Zlíně a 22. prosince přivítají České Budějovice. Vše bohužel bez diváků.