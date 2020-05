Trenérský živel Vašina zkusí probudit volejbalisty Ústí nad Labem

„Ve volejbalovém prostředí má image impulsivního bouřliváka, což bude změna proti loňsku, to fanoušci sami uvidí. Vašina je zkušený harcovník, který se asi nebude snažit o moderní metody, bude to rutina, zkušenost a nějaký standard,“ představil ho Přikryl, jehož celek v nedohrané sezoně skončil poslední. Baráži se vyhnul jen díky koronavirové pandemii.

Původně Ústí počítalo, že bude pokračovat Jakub Salon, ten se však upsal Beskydům. „Líbí se mi vize klubu, že se nespokojí jen s účastí v extralize, ale pomýšlejí na horní příčky. Sportovní stránka při mém rozhodování převážila,“ objasnil Salon, proč se bude stěhovat.

Několik trenérů Ústí odmítlo, až Vašina kývl. Zatím na rok. „Plus je možná dohoda do budoucna,“ prozradil Přikryl. „Luboš působil v extralize v Benátkách, v Ostravě, u mládeže i na reprezentační úrovni. Naposledy vedl juniory v Ostravě a já věděl, že po skončení smlouvy je teď volný. Historicky se známe už od dorostu, takže jsme se během dvou telefonátů dohodli.“

Ačkoli Vašina nastoupí do Ústí až na letní přípravu v půlce prázdnin, už teď s Přikrylem konzultuje složení kádru. „Skládáme tým na postech, kde je potřeba ho obměnit. Konkrétně cizince, kteří odešli, chceme co nejrychleji nahradit českými hráči. Před podpisem smlouvy je nahrávač a zahraniční smečař, další top hráč do základní osmičky bude blokař. Jména zatím nebudeme ventilovat, brzy je zveřejníme.“

Dosavadní ústecký kouč Jakub Salon míří do týmu Beskyd.

Příští dva ročníky extraligy volejbalistů budou nesestupové, ovšem ústecký klub nebude za šetřílka. „I nový trenér převzal myšlenku, že nechceme nadcházející sezonu využít jen k ekonomické konsolidaci,“ cítí souznění Přikryl. „Nejsme v ohrožení, nemáme dluhy, nejsme ani bohatý klub, ale nechceme ročník odehrát s co nejmenšími náklady. Tvoříme tým, který si myslíme, že by měl hrát minimálně o play off.“

Proto se vybírají hráči nejen podle výkonnosti, ale i podle mentality. „Bude potřeba s týmem pracovat psychologicky, to bude silná stránka nového trenéra, to bude umět. A neočekávám konflikty s mužstvem, v minulosti už Vašina trénoval Kramara, Tibitanzla a ty vztahy fungovaly,“ míní Přikryl.

Ústecký tým stále připravuje Salon. „Smlouvu má do konce července, protože se předpokládalo, že bude pokračovat. Zatím s ním spolupracuji podle standardu, tréninky řídí, vrátili jsme se do haly. I s juniory je nás někdy i dvanáct,“ pochvaluje si klubový šéf. „Vašina začne od letní přípravy, její start se odvine od začátku extraligy. A je snaha soutěž zahájit co nejdříve, abychom přerušili dlouhou pauzu.“