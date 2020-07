Koronavirus dělá Ústí problémy, chilský volejbalista má problém s návratem

„Je otázka, jestli se to podaří vykomunikovat s ambasádou tak, aby mohl přibližně za měsíc přijet, jinak to pro nás bude hodně velká komplikace. Museli bychom se dál rozhlížet po doplnění kádru v Česku, třeba i v nižších soutěžích,“ říká ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Na pozici druhého smečaře chtěl klub původně angažovat budějovického Tomáše Filu, z jeho příchodu ale sešlo. „Nakonec dal už ve svých 35 letech přednost civilnímu životu. Je to nejspíš uzavřená kapitola, což mě trošku mrzí, protože by to byl zrovna hráč, který by nám svými zkušenostmi a umem pomohl. Ještě to pořád úplně nevzdávám, ale je to už pro nás nejspíš nedostupný hráč,“ lituje Přikryl.

Až Ústí obsadí pozici druhého smečaře, bude mít kádr kompletní? „Co se týká základní sestavy, tak ano. Mám vždy vizi o šesti sedmi hráčích, kteří budou tvořit osu týmu, ty pak doplňujeme o juniory. Ale pokud budou peníze, můžeme kádr samozřejmě posilovat průběžně podle možností a nabídky,“ uvažuje ústecký šéf.

„Vzhledem ke koronavirové krizi může dojít k výraznému zlevnění hráčů na trhu, takže nelze vyloučit ani doplnění kádru během sezony. Ale je to odvislé od finančních možností, a tam bohužel je to hodně nejisté. Nikdo si vám momentálně netroufne dávat nějaké garance, jaká bude podpora sportu, dotace od měst a krajů. Tomu i rozumím, ale my jako klub jsme na tom bytostně závislí,“ řekl.

Letošní rok má Ústí ještě finančně pokrytý. „Neomezujeme provoz, nechystáme se zatím nikoho propouštět ani snižovat odměny,“ ujišťuje Přikryl.

Problém ovšem může nastat v roce 2021. „Na kraji hodně napoví podzimní volby, ty to mohou někam nasměrovat. Na městě se bude rozhodovat při sestavování rozpočtu, o němž se začne jednat někdy v září. To už asi budeme tušit, jaké peníze v Ústí do sportu půjdou, a podle toho můžeme plánovat činnost do konce roku a především pak další opatření pro rok 2021,“ dodává Přikryl.