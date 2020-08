Volejbalisté Ústí se ohlížejí po posilách. Návrat Chilana je složitý, ví trenér

„Návrat Chilana je složitý. Hodně složitý,“ tvrdí nový trenér Lubomír Vašina. Na vině je koronavir a nemožnost vycestovat z Chile. „Kdyby se vrátil, možná za námi bude už šest kol, což je na houby. Nutný je každý bod, když chceme být výš.“



Chilanův comeback ještě šéf klubu Miroslav Přikryl za uzavřený nepovažuje: „Na postu smečaře bychom potřebovali podobný typ, který umí z výšky zasmečovat tvrdě, dá ránu bez extra technického zaměření. Když nikoho nenajdeme, vyřešíme to juniory, jeden je v národním týmu.“

Kvůli dotačním pravidlům se nesmí extraligový klub posílit o hráče z Evropské unie. „Což je obrovská škoda, protože mám pár hráčů z Polska, co by mohli pomoct,“ zalitoval Vašina. „Oslovili jsme několik kluků z Česka, to se nám vůbec nepovedlo. Takže se modlíme, aby to vyšlo někde venku. Latinská Amerika, možná ještě jeden Kanaďan.“

Ústí posílili nahrávač Luboš Bartůněk ze Lvů Praha, který už v klubu úspěšně působil, a kanadský smečař Lars Bornemann z Waldviertelu. „Zatím předvádí, co jsem od něj čekal. Kanaďané jsou pracovití. Od mého kamaráda Zdeňka Šmejkala, který ho vedl v Rakousku, jsem na něj měl dobré reference. Je šikovný, zodpovědný ke všemu,“ vidí Vašina.

Ještě by se mu šiknul blokař. „Honza Vodvárka totiž pracuje, takže nemůže na všechny tréninky, jen na dva týdně. A ve dvou blokařích by byli hoši zatavení v jedné třetině tréninku,“ uvědomuje si kouč.

Ústí je stále na startu letního drilu. „Střídáme atletické přípravy a skokové variace, používáme ještě nějaké výběhy. Taková tvrdá blbá dřina, u které se kluci hodně zapotí,“ pousmál se Vašina. Kvůli koronaviru nedávno odpadl turnaj v Dřevěnici, v Mekce letního volejbalu: „Chtěl jsem se tam podívat ještě na nějaké potenciální posily...“

Loni bylo Ústí v extralize za otloukánka, letos už za snadnou kořist být nechce, byť se nepadá. „Hráči zatím mají elán, chuť, baví je to. A hrají turnaje, kde není až takový tlak,“ vnímá generální manažer Přikryl.



Do nejvyšší soutěže by Ústí mělo vkročit 19. září doma s Libercem, týden nato vyrazí pod síť Karlovarska. „Nejčerstvější informace jsou, že start v plánovaném termínu není stoprocentně zajištěný. Na vině je covid-19. Stejně to řeší hokejisté a další kolektivní sporty, jde o záležitosti karantén a omezení. Všechno je otevřené. Plány do budoucna letos udělá fakt jen ten, kdo má křišťálovou kouli a ví,“ chápe ústecký šéf.