Trenérské sbohem. Salon nečekaně končí ve volejbalovém Ústí

„Je to pro mě překvapení, trošku mimo naši dohodu, kterou jsme spolu měli. Jakub Salon je náš odchovanec, od žáků můj svěřenec. Vkládal jsem do něj nějaké naděje, ale je to prostě sport. Naše vize padá, a já musím intenzivně hledat náhradu,“ je smířen s novou situací ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

V hledáčku má čtyři kandidáty na uvolněný post. „Někteří už to odmítli, jiní to zvažují. Některá jména jsou zajímavá, ale nevím, jak dalece budeme úspěšní.“

Pokud ne, je Přikryl připraven na nějaký čas převzít tým i sám. „Samozřejmě se to nabízí, nejen v krizových situacích už jsem tady působil na postu trenéra, nebyla by to pro mě novinka. Ale v žádném případě to nepreferuji jako nejlepší řešení,“ říká.

Salon skončí v Ústí k 30. červnu, do té doby tým v tomto posezonním období dál povede. Jeho nečekané rozhodnutí se Přikryl snaží pochopit. „Je to dvoustranné. Zásadní motiv pro něj byl nejspíš ekonomický, na druhou stranu já nemám rád překotná rozhodnutí. Myslel jsem si, že jsme domluveni na prodloužení smlouvy. Určitě bych byl radši, kdyby tady ještě zůstal aspoň na tu jednu sezonu, jak jsme byli domluveni.“

Nejen špatné zprávy má Přikryl pro fanoušky ústeckého volejbalu. Šéf už začal pracovat na kádru pro příští extraligovou sezonu a hlásí, že česká osa týmu zůstane pohromadě.

„Jsme domluveni s větší částí základní sestavy. Zůstávají Tibitanzl, Kořínek, jednáme se Šulavou a Vodvárkou o nějakém působení v klubu. Stěžejní pro nás je, že o další rok prodloužil smlouvu i kapitán rýmu Filip Kramar. Dokonce mi teď pomáhá s nějakými informacemi kolem hráčů v tomto období, než bude nový trenér,“ cení si Přikryl.