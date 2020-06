Bartůněk nám spadl z nebe, říká o ústecké posile manažer Přikryl

„Borneman hrál v Rakousku i v bundeslize, je prověřený, takže předpokládám, že nám bude plnit to, co bylo jeho agenty slibováno. A Bartůněk je posila, která nám trochu spadla z nebe. Praha staví tým na to, aby útočila na titul, a když se objevila šance, že by nám mohla uvolnit Bartůňka, okamžitě jsme toho využili. Za jeho éry jsme tu slavili přímý postup do play off i postup z předkola, takže věřím, že by nám mohl pomoct splnit cíl, který tady dlouhodobě máme; zahrát ve vyřazovací části,“ přeje si Přikryl.



Posilování tím ještě nekončí. „Jednáme ještě se smečařem z top českého týmu, chtěli bychom tým doplnit o zkušenějšího blokaře a uvažujeme i o angažování libera,“ nastínil ústecký šéf. Smlouvu včera podepsal nový trenér Lubomír Vašina. „Zatím na jednu sezonu. Pokud bude oboustranná spokojenost, spolupráce může být delší.“