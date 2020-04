Ústecký volejbal: záchrana bez boje. A teď do boje!

„Do konce letošního roku zatím nemám signály, že by došlo k nějakému výraznějšímu krácení podpory ze strany kraje, města, svazu nebo ministerstva. Ovšem někteří drobní sponzoři už mi oznámili, že s podporou končí, jiní ji zkrátí. A další čekají, jak se situace vyvine přes léto. Je to teď dost nečitelné,“ přiznává Miroslav Přikryl, ústecký generální manažer.

Jak jste přijali zprávu, že z předčasně ukončené extraligy letos nikdo nesestoupí?

Řekli nám, že se můžeme přihlásit do extraligy, ale pokud na to nemáme ekonomicky nebo personálně, že můžeme jít do 1. ligy. Zvažování pro nás nebylo moc dlouhé, samozřejmě se přihlásíme do nejvyšší soutěže. Tímto rozhodnutím nám ovšem začínají problémy s tím, jak soutěž připravit. Nejpodstatnější pro nás je informace, že se v příštím ročníku extraliga uzavře a nikdo nesestoupí, o účasti bude rozhodovat splnění podmínek licenčního řádu. Takže my zvažujeme, jak s tím naložit.

12 bodů získalo Ústí v nedokončené extralize, z 21 zápasů vyhrálo jen čtyři.

Jaké jsou varianty? Teoreticky byste sezonu mohli odehrát s juniory. Ušetříte a sestup vám nehrozí.

Zvažujeme, jak se k tomu postavíme. Jestli ten rok využijeme podobně jako před čtyřmi pěti lety, kdy nás ekonomická situace dohnala odehrát sezonu co nejúsporněji na úkor výkonnosti. A skončili jsme v baráži. Tentokrát baráž nehrozí, ale hrozí ztráta prestiže, fanoušků, atraktivnosti města Ústí pro volejbal. Takže jsme se nakonec ujednotili v tom, že budeme pokračovat dál v nějakém výkonnostním standardu, že bychom znovu chtěli bojovat o play off. Určitě ten tým poskládáme tak, aby to nebylo jen co nejúspornější ekonomicky. Budeme se dívat i na výsledky. Ale finanční stránka je kvůli té nešťastné zdravotní krizi hodně nečitelná, je to další nový limit pro nás. Netušíme, jak se to odrazí ve vnímání volejbalu u sponzorů, politiků, je to pro nás neznámá.

Máte nějakou představu o složení vašeho kádru?

Nepůjdeme určitě do rizika, do nějakých extrémně drahých hráčů. Uvidíme, jak to bude s cizinci, zda budou vůbec moct přicestovat. V současné době získáváme co nejvíce informací o českých volných hráčích. Když se nám podaří tým složit z českých kluků, bude to pro ústecký volejbal jen dobře.

Jsou již jisté nějaké odchody a příchody?

Zůstává trenér Jakub Salon, dohodli jsme se na další sezonu. Rozloučili jsme se s Američanem Melcherem a se Srbem Januzovičem, v kontaktu zůstáváme s Chilanem Parraguirrem. Líbilo se mu to tady, byl u nás spokojený. Nabídku dostal, jestli bude pokračovat, je otázka jednání.

A čeští hráči?

Tam jednání teprve proběhnou. Smlouvu má Tibitanzl, počítáme s Kořínkem, s ostatními budeme jednat o prodloužení smluv. Je to teprve v začátku, čekali jsme, zda budeme hrát extraligu, či ne. Máme vizi, že dáme šanci mladým klukům, co byli na soupisce, ale nedostali zatím tolik prostoru.

Co kapitán Filip Kramar, kolem kterého se vše točilo?

Skončila mu smlouva, budeme jednat. Nevylučuji ani jednu z možností. Bude to hodně odvislé od toho, kam se bude naše strategie ubírat.

12. místo, tedy poslední, Ústí obsadilo. Chybělo jedno kolo, pořadí zůstalo v platnosti.

V řadě týmů se muselo přistoupit ke krácení mezd. Jak je to u vás?

Proběhlo společné jednání předsedů volejbalových klubů, kde se dohodlo, že všichni členové všech týmů budou kvůli koronavirové krizi kráceni na výplatě o 30 procent. Nevím, zda se tím všichni řídí, je to v kompetenci jednotlivých manažerů. U nás to bylo realizováno.

Od pondělka smějí profesionální kluby znovu společně trénovat po malých skupinkách. Využili jste této možnosti?

Hráči měli individuální přípravu, teď se připravují společně především na beachvolejbalových kurtech. Tam nám to přijde nejvíc vhodné z hlediska zdraví a plnění podmínek nouzového stavu.

Proč jste v sezoně, která se nedohrála, skončili poslední?

Někteří hráči nesplnili, co jsme si představovali, nedostáli svým rolím na hřišti. Zklamali. Bohužel jsme to nemohli řešit vyhazovem a nákupem nových hráčů, na to nebyly finanční prostředky. Nedokázali jsme tak týmu pomoct.