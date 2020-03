Kvalita je na naší straně, ale co hlava? obávají se před baráží v Ústí

„Já s tím stoprocentně nepočítal, nikdy jsem baráž nehrál a myslel jsem si, že ji ani hrát nikdy nebudu. Pro mě je to těžká rána, ale bohužel jako kapitán za to nesu svoji zodpovědnost,“ mračil se Filip Kramar po zápase předposledního kola, které nadobro uzamklo Ústí na poslední příčce extraligové tabulky.

V baráži tým trenéra Jakuba Salona nenarazí na vítěze 1. ligy, protože do finále překvapivě prošla béčka Liberce a Lvů Praha, která postoupit nemohou. Vyzyvatelem tak bude bronzové mužstvo, které vzejde z jediného souboje. Bučovice, nejlepší celek základní části, budou v sobotu 14. března hostit Benátky.

„Kvalita je na naší straně, ale jestli tam je i hlava, sebedůvěra, to si úplně tak jistý nejsem,“ tvrdí generální manažer Miroslav Přikryl.

Pokud by v pondělním televizním utkání, které trvalo přes dvě a půl hodiny a končilo před jedenáctou v noci, Ústí vyhrálo za tři body, rozhodovalo by až poslední kolo. Otočilo na 2:1, když úspěšný setbol třetí sady rozhodlo až video, ale Beskydy plné cizinců zápas otočily.

„Ani jednou jsme je neporazili, nevím, co k tomu říct. Mysleli jsme si, že vyhrajeme, moc k tomu nechybělo. Hráli solidní volejbal, dobře útočně, my blbě bránili, od toho se odvíjely jejich body. Zaslouženě vyhráli,“ uznal kapitán Kramar. „Omlouvám se divákům za baráž, nezaslouží si ji. Vedli jsme 2:1, ale nedotáhli to. Bohužel to je vizitka celé naší sezony. Je mi z toho smutno.“

Ústí prohrálo 16 z posledních 17 zápasů v extralize a poháru, na vítězství čekalo od začátku listopadu do půlky února, kdy porazilo Brno. Ani to ho nenakoplo.

„Ale jedno velké pozitivum je, že diváci, ačkoli jsme na posledním místě, přišli a našli si čas v pondělí v osm večer. Bylo super vidět, že to prostě s námi nezabalili, i když výsledky nejsou,“ děkoval trenér Salon fanouškům, kterých na noční představení přišlo 512 a vytvořili bouřlivou kulisu.