Spor o posily. Není na ně, tvrdí šéf ústeckých volejbalistů

Poslední ústecká výhra je vousatá, skoro tři měsíce stará s Dobřichovicemi. Od té doby ani bod! Přičtou-li se dva pohárové krachy s Brnem, je to už 11 porážek za sebou.

„Začátek sezony naznačoval, že by náš tým mohl mít vyšší kvalitu než loni. Jenže pak jsme lehli ve Zlíně a tenhle zápas nás totálně rozložil,“ našel bod zlomu ústecký generální manažer Miroslav Přikryl. „Mančaft si přestal věřit, a jakmile čuchl k porážkám, které se nečekaly, neumí se z toho dostat.“



Téměř čtvrt roku bez výhry, to je ubíjející.

„Já už ani vítězství neznám. Nejsme schopni dodržet, co si řekneme, přitom já nad tím strávím hodiny času. Něco je špatně,“ vadí trenérovi Salonovi. „Cítím bezmoc. Můžu klukům pomoct s přípravou, při tréninku, ale zápas je na nich. Každý si hraje o svůj kontrakt, o svoji budoucnost.“

Přikryl mužstvo tři týdny připravoval, když byl Salon coby reprezentační asistent na olympijské kvalifikaci v Berlíně.

„Na tréninku vidím prvky, které by to mohly zlepšit, ale přijde zápas a děláme hrubky. Nevyužijeme některé momenty, které soupeř nabízí, tím se mužstvo potápí. Je to o hlavách,“ míní klubový šéf Přikryl. „Vnímám to dost rozporuplně, není tam žádný světlý prvek. Nevidím, od čeho se odrazit, nevidím, kde začít.“

Salon by věděl - posílit. „Ale to by musela být vůle z vedení,“ nadhodil směrem k Přikrylovi.

Generální manažer však namítá: „Máme na to ještě týden, ale není kam sáhnout. Češi nejsou, cizinci jsou nepřístupní. Nejsme bohatý klub. Krize by se změnami v kádru řešit dala, ale prostě to neumíme. Nemáme na to peníze.“

Cizinec ve volejbale není levná záležitost: „Když basketbal přivede Američana, stojí ho to sto dolarů, u nás je průměrná cena poplatků pět tisíc eur, aby cizinec vůbec přijel a mohl nastoupit. Obrovský rozdíl! Navíc musí být prověřený, protože ho za pět tisíc eur nemůžu druhý den poslat domů.“

Generální manažer ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl

Z nynějších zahraničních akvizic se povedl Chilan Parraguirre, méně Američan Melcher a Srb Januzovič. „Daří se akorát Chilanovi, na útoku si drží standard, ale sám to neodútočí. A když taky udělá nějakou blbost, jsme bezzubí,“ pozoruje Salon.

Jednotlivci i tým šli na kobereček, podle Přikryla nad sebou mají bič v podobě pokut. Váhá, zda je udělit. „Neberou extrémní peníze, a když jim vezmu i to málo, co dostávají...,“ dumá. „Pokuty se dříve neosvědčily, nepohnaly hráče k lepším výkonům.“ Co tedy Ústí odbrzdí?