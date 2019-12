Volejbalové Ústí na dně. Neodpovídá to platům, hrozí pokuty, říká manažer

„Řekl jsem hráčům, že postavení v tabulce neodpovídá smlouvám, které jsme spolu podepsali. A že možná budeme řešit situaci nějakým postihem bez ohledu na to, že jsem nedal ultimátum,“ uvedl generální manažer Miroslav Přikryl po sobotní extraligové porážce 0:3 (-16, -20, -20) doma s Libercem. Poslední ústecká výhra je už pěkně vousatá, datuje se k 5. listopadu. Od té doby deset porážek 0:3 nebo 1:3, ani jeden urvaný bod.

„Víc než prohry mě teď mrzí výkonnost. Chci, abychom nejdřív zvedli výkon, s tím přijde výhra. Ale my se nemáme o co opřít,“ vadí trenéru Jakubu Salonovi, který po jednom krachu řekl, že mužstvo možná nemá kvalitu na vyšší postavení. „Chtěl jsem hráče nakopnout, aby si uvědomili, že musí makat víc, sáhnout si na dno ve všech směrech, že to je i o přístupu mimo kurt a mimo zápas,“ tvrdí Salon, ale co tím konkrétně myslel, neprozradil. „Tenhle tým by neměl být na posledním místě.“

Jenže zatím je. „Propadli jsme se tabulkou i výkonnostně tam, kde nikdo z nás netušil, že mančaft bude. Nedáme podání, nedáme ránu, nezasmečujeme. Koupit teď šest nových hráčů? To já neumím,“ zavrtěl hlavou šéf Přikryl. „Asi by to ale novou krev chtělo. Když se někdo vhodný objeví, soupiska se doplní. Jenže v Česku nikdo dostupný není a cizina je mimo ekonomickou realitu.“

Je nahnutá trenérská židle Jakuba Salona? „Není zvykem ve volejbalovém prostředí řešit posty trenérů. Uděláme analýzu a vyhodnotíme si to,“ tvrdí Přikryl, jehož tým je tři body od deváté Příbrami. „Situace není tragická, je předčasné hovořit o baráži. Ale myslel jsem si, že nám nebude hrozit, a hrozí.“ Důvod krize nezná. „Pitváme to, pořád se to na někoho svádí, na nahrávače, na souhru. Ale proč nedáme podání, tomu nerozumím. Obávám se, že v týmu budou hlubší problémy. Naštěstí je čas to zjistit, ale jestli to bude k řešení, neumím teď říct.“