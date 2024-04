Majitelka školky týrala podle obžaloby děti. Může jí hrozit osm let vězení

Soud v Českých Budějovicích se bude zabývat kauzou týrání dětí do tří let, kterého se podle obžaloby dopouštěla majitelka soukromé školky přímo v zařízení. Podle obžaloby ženě hrozí až osm let vězení. Zprávu přinesl server Novinky.cz.