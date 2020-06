Nahrávač Jambor po zranění nechtěl ještě končit. Posílil Ostravu

Co se mu vlastně loni v listopadu stalo? „Zlomil jsem si obě kosti na předloktí levé ruky. Lékaři mi ruku dali dohromady operativně. Bylo to vážnější, než by člověk řekl, takže jsem sezonu nedohrál,“ řekl třiatřicetiletý Tomáš Jambor.

A popsal, jak se zranil: „Jel jsem v centru Ostravy na sdíleném kole. Určitě si mnozí lidé budou myslet, že jsem nebyl při smyslech, ale normálně jsem se přesunoval. Jen jsem se neopatrně ohlédl za sebe, zabrzdil a už to bylo... To člověk nevymyslí. Během dvou vteřin bylo hotovo.“

Paradoxem je, že při volejbale se za zhruba 15 let, co ho hraje na nejvyšší úrovni, nikdy vážně nezranil.

„Když se vám ruka v předloktí ohýbá do pravého uhlu, nebyl to pěkný pohled. Okamžitě mi došlo, co to znamená,“ podotkl.

Šéfové beskydského klubu ho podrželi. „Řekli mi, že se to může stát každému. Vzali to jako nehodu. Takže jsem pak pomáhal v realizačním týmu, s cizinci i jako asistent trenéra.“

Ostatně beskydské volejbalisty zejména v úvodu minulé sezony zranění hodně srážela. „Je fakt, že jsme pořád nebyli kompletní,“ potvrdil Jambor. „A to moje zranění bylo vrcholem. Po mně se už nikdo nezranil... Tak jsem si to vyžral za ostatní.“

Tomáš Jambor měl dost času zvažovat, co dál. Ve hře byla i trenérská cesta. „Jedničku bych si musel dodělat, ale nižší trenérskou třídu mám. Dříve jsem vedl i extraligové dorostence v Beskydech.“

Nakonec se rozhodl, že končit ještě nebude, a přijal roli druhého nahrávače ve VK Ostrava. Jedničkou bude Polák Sebastian Matula, který do klubu přišel z prvoligové polské Nysy.

Pro Jambora je Ostrava po Brnu, Benátkách nad Jizerou, Havířovu a Beskydech pátým extraligovým týmem, v němž bude působit.

„Ostravští o mě projevili zájem a ochotně mi pomohli s vyšetřením zraněné ruky, zda budu schopný vůbec hrát. To bylo sympatické a podpořilo to mé rozhodnutí přijmout jejich nabídku,“ řekl Tomáš Jambor.

Beskydský smečař Tomáš Jambor v úvodu sezony zaskakuje na postu nahrávače, na němž v minulosti hrával. Foto: Jiří Seidl

Mohl by týmu v případě potřeby pomoci i na smeči, jako tomu bylo v Beskydech? „To zatím nepadlo, ale na smečařských postech jsou povolanější kluci,“ odpověděl. „Novému nahrávači Matulovi držím palce a přeji mu, ať hraje dobře. Měl bych mu krýt záda. Kdyby mu to náhodou nešlo, budu připravený naskočit.“

S úsměvem dodal: „Post jedničky mu ale zadarmo nedám.“

Ostravští volejbalisté rozjedou přípravu v srpnu. „Pro mě už začala,“ upozornil Jambor. „Musím dohnat více jak půlroční kondiční výpadek.“