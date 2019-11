Beskydští volejbalisté získali další posily. Tentokrát lovili v Srbsku

„Vedení se nám snaží pomoci, ale je to obtížné, protože se stále sehráváme,“ uvedl kapitán frýdecko-místeckého celku Tomáš Jambor. „Ale my se s tím popereme, zvládneme to. Oba jsou to dobří hráči.“



Beskydský trenér Přemysl Kubala uvedl, že museli tým doplnit i proto, že nahrávač Jevstratov měl zpočátku sezony problémy se stehnem. „Náš další nahrávač Míšek je hodně mladý a už dříve jsme to řešili tím, že tam zaskakoval Jambor,“ zmínil Kubala nynějšího smečaře, který většinu své kariéry nahrával.

Duštinac, který od roku 2015 hrál ve Švýcarsku a přišel z Chenois Ženeva, je podle kouče hlavně příslibem do budoucna. „Má ještě problémy s koordinací, ale je to kluk, který hodně chce. Museli jsme však i tam posílit, protože naši první dva blokaři Široký a Vojnau jsou zranění.“

Mitić je někdejší srbský reprezentant, přičemž má titul mistra Evropy z roku 2011. „Je to zkušený nahrávač, ale potřebuje čas. Minulé dva roky hrál nepříliš kvalitní soutěže v Libanonu a na Kypru,“ upozornil Kubala. „Potřebuje se stabilizovat a zvyknout si na českou ligu.“

Srbský nahrávač zatím v lize stihl dva zápasy – s Příbramí 3:1 a v Ostravě 0:3. Potvrdil, že si nejprve musí soutěž osahat.

„Ostravští hráli velmi rychle, nenechali nás tvořit. Vše jim vycházelo dokonale. Velmi dobře podávali a blokovali, takže jsme nemohli ukázat, co umíme,“ řekl Mihajlo Mitić.

„Zápas od zápasu to bude lepší. Musíme se pořádně sehrát.“

Přemysl Kubala uznává, že souhra je zatím největší problém mužstva. Připomněl, že během sezony přišel i černohorský reprezentant, univerzál Luka Babić.

„Účko a nahrávač jsou dva stěžejní hráči a oba jsou tady krátce. Každá souhra chce nějaký čas, takže nedokážu říct, zda si tým sedne za měsíc, nebo na play off, které je náš cíl,“ uvedl Kubala. „Pořád je dost času, abychom se dali do kupy a nemuseli v průběhu zápasu jako minule v Ostravě dávat na místo univerzála smečaře, byť to Krysiak zvládl dobře.“ Důvodem změny byly i zdravotní problémy Babiće.

„My se musíme rozhodnout, na kom hru postavíme, a sestavu obehrávat tak, abychom postupně hráli poslepu. Zatím lepíme mezery. Když se někdo zraní, dovedeme dalšího hráče...,“ přiznal Kubala. Beskydami prošlo deset cizinců, přičemž ruský univerzál Jegor Aiu z výkonnostních důvodů skončil. Momentálně jsou v kádru volejbalisté devíti národností.

„Máme devět cizinců, ale z nich i kvůli zraněním může hrát půlka. Je to komplikace, ale musíme se z toho rychle dostat. Nemám tady dvanáct reprezentantů, kteří po dvou trénincích mohou fungovat na nejvyšší úrovni,“ uvedl Přemysl Kubala. „Teď nás čekají týmy, které jsou na naší výkonností úrovni, a s nimi musíme bodovat.“

Beskydští si utkání nadcházejícího víkendového 8. kola s Českými Budějovicemi předehráli (1:3). Příště 28. listopadu hrají ve Zlíně a 7. prosince přivítají Ústí nad Labem.