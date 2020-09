To bylo podání! Ostravští volejbalisté díky účinné zbrani zničili Kladno

„Celý zápas jsme podávali dobře a i když dvě třetiny první sady Kladno výborně přihrávalo, nestresovali jsme se,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík, který ocenil i obranu v poli a na síti.



Ostravští získali servisem 15 přímých bodů, osm z nich smečař Jakub Ihnát.

„Snažil jsem se přes léto na podání pracovat,“ uvedl slovenský reprezentant. „V národním týmu jsem cítil, že by to mohlo být lepší, a věřil jsem, že si to přenesu do Ostravy. Našel jsem drajv, jak si míč nahodit, a další rituály kolem toho.“

Dodal, že Ostravští chtějí každého protivníka zatlačit servisem. „Hodně našich servisů bylo takových, že soupeř po nich musel útočit z vysokých nahrávek a my měli čas postavit obranu,“ upozornil Ihnát. „A o to nám jde. Jsme známí tím, že do podání budeme sekat možná i za cenu nějakých chyb. Ale věříme si, že někdo z nás přijde na servis a dá ta esa.“

Ostravský kapitán David Janků podotkl, že si řekli, že vsadí na tvrdý servis. „A vycházel nám. Nenechali jsme Kladno nadechnout,“ uvedl Janků.

„Zadarmo jsme dostali školení, co je účinné podání a podlehli jsme tlaku i v dalších činnostech, které jsme řešili špatně,“ povzdechl si kladenský trenér Milan Fortuník.

„Vydrželi jsme asi půlku prvního setu a pak to šlo s prominutím... Daleko,“ prohlásil kladenský kapitán Adam Zajíček. „Nic jsme nenabídli. Nešlo nám nic. Výkon Ostravských byl neskutečný, vyšlo jim vše, co mohlo.“

Bude pro Kladno těžké se z takové porážky oklepat?

„Musíme sklopit uši, na ten zápas zapomenout už cestou domů a připravit se na další utkání, které nás čeká s Brnem,“ řekl Zajíček.

Odmítl, že by se na kladenském výkonu projevil třítýdenní výpadek v přípravě zaviněný karanténou kvůli koronavirové nákaze.

A na tu se nevymlouval ani trenér Fortuník, byť do utkání šel jen s jedním nahrávačem, Slovákem Filipem Palgutem. Ondřej Fortuník sice byl na střídačce, ale jak kouč podotkl, zatím kvůli zranění stále hrát nemůže.