Volejbalové Beskydy se zachránily, ale manažer Kubala skončil

dnes 11:02

Volejbalisté VK Ostrava bojovali o co nejlepší příčku pro předkolo play off. Beskydům poté, co výhrou v Ústí nad Labem udržely 11. místo a zachránily se, chybělo odehrát jediné utkání se Lvy Praha a měly by po sezoně. Jenže ta skončila všem předčasně. Členové správní rady Českého volejbalového svazu v pondělí rozhodli o ukončení všech soutěží.