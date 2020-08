Ostravští volejbalisté vyhlížejí posilu z Ruska. Kružkov čeká na víza

Zatímco Jakub Ihnát je se slovenskou reprezentací, Jurij Kružkov čeká na vyřízení českého víza.

„Zůstal v Maďarsku, kde hrál minulou sezonu,“ uvedl ostravský trenér Jan Václavík. „Zatím nemůže moc cestovat, takže je to vzhledem k nynější koronavirové situaci složité. Ale snažíme se to vyřešit. Doufám, že během čtrnácti dnů dorazí a nebudeme muset hledat nové účko, což by byl problém.“

Kromě něj jsou nově v týmu nahrávači Sebastian Matula z polské Nysy a Tomáš Jambor, jenž působil v Black Volley Beskydy, a z juniorů přišel smečař Radim Závodský.

Na blok se po roce v druholigovém Volejbalu Ostrava vrátil Václav Kotas. Šanci dostat se do týmu má také libero Dominik Jelen z juniorského celku.

Může přijít ještě někdo další?

„Už jsme kompletní,“ odpověděl trenér Václavík. „Ostatně rozpočtově jsme těžce na hraně. Takže pokud se nic nestane, nikoho už hledat nebudeme.“

Z mužstva odešli nahrávači Blazej Podlesný a Jan Štefko, blokař Mariusz Marciniak a univerzál Radek Šoltys.

„Částečně i Vojta Baumann, který se začíná věnovat trenérské profesi, ale v případě potřeby nám vypomůže,“ zmínil Jan Václavík smečaře. „Bude pomáhat Ivanu Pelikánovi (po Lubomíru Vašinovi nový šéftrenér mládeže ve VK Ostrava – pozn. red.) s juniory a kadety a sám povede naše béčko ve druhé lize.“

Byť Jan Václavík ani jednu z nových zahraničních posil neviděl hrát na vlastní oči, věří, že ukážou svou sílu a budou pro ostravský celek přínosem.

„Když jsme řešili Matulu, tak v té době jsme nemohli cestovat a soutěže byly zrušené,“ připomněl kouč. „Máme však na něj dobré reference, a to i od Blazeje Podlesného. Navíc je to podobný typ. Je emotivní. S Nysou letos postoupil do nejvyšší polské soutěže Plus ligy. Těší mě, že měl velký zájem u nás hrát.“

Kružkov zaujal Václavíka na videu. „I na něj jsme měli slušné ohlasy. Teď jde jen o to, jak ho k nám co nejdříve dostat...“

Jurij Kružkov působil minulou sezonu v Kaposváru, přičemž předtím okusil nejvyšší soutěže v Německu (Bühl) a Itálii (Castellana Grotte). „Podle toho, co jsem vypozoroval, je to dynamický, agresivní hráč,“ řekl Jan Václavík.

Tomáš Jambor sice přišel nahrávat, ale je schopný zaskočit i na smeči a na přihrávce. „U nás je jen jako nahrávač,“ upozornil Václavík. „Aspoň to tak zatím vypadá. Byl jsem docela překvapený, že se s ním Beskydy nedomluvily.“

Jambor si od loňského listopadu léčil komplikovanou zlomeninu ruky, ale už je v pořádku. Po dvou sezonách mají Ostravští nové nahrávače. Takže souhra s nimi bude jedním z důležitých bodů přípravy.

„I vzhledem k tomu, že letos máme kratší přípravu, budeme muset hodně pracovat na tom, abychom se stihli sehrát. A komplikací je i to, že tady od začátku nemáme Kružkova,“ podotkl Jan Václavík. „Věřím, že to zvládneme. Před rokem jsme se zpočátku věnovali hodně fyzičce. Tentokrát posilovnu budeme více kombinovat s hrou.“

Volejbalisté Ostravy se opět v přípravě budou utkávat s polskými celky, v polovině srpna začnou v BielskoBiale. „Poloha Ostravy je výborná, protože to za kvalitními protivníky z Polska máme jen kousek,“ pochvaluje si Václavík.

Poslední prověrkou před extraligou bude pro ostravský tým tradiční turnaj Ostrava Cup, který chystají na 11. až 13. září.