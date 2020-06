Ostravští volejbalisté mění dvojici nahrávačů, přichází Polák Matula

„Sebastian je po technické stránce podobný Blažejovi. Je to i obrovský bojovník a měl velký zájem hrát u nás. Bydlí v Jastrębie, takže to k nám má půl hodiny,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík, který vybíral přibližně z 60 nahrávačů.



V ostravském týmu už nebude pokračovat ani druhý nahrávač Jan Štefko, jehož nahradí zkušený Tomáš Jambor. Ten do svého zranění loni v listopadu hrál za Black Volley Beskydy a nyní ve frýdecko-místeckém klubu skončil.

V Ostravě už nebude polský nahrávač Mariusz Marcyniak, který se vrací do Polska, kde bude s Vislou Bydgoszcz usilovat o návrat do Plus ligy.

„Jak u Blažeje, tak u Mariusze jsme nebyli schopni konkurovat nabídkám zahraničních klubů,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Zedník.