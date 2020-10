Ostravské volejbalistky chtějí spojit zkušenosti s mládím

„To, že jsme první kolo nehrály, nemělo na nás vliv, protože přípravných a tréninkových utkání jsme měli dost,“ komentoval vstup do sezony ostravský trenér Zdeněk Pommer.

Z týmu odešly především univerzálky Alexandra Wanczyková, která je ve Šternberku, a smečařka Klára Faltínová, jež zamířila do VK Šelmy Brno.

Naproti tomu jedinou posilou je slovenská smečařka Andrea Štrbová, která dříve působila ve Frýdku-Místku, ale postupně dala přednost beachvolejbalu, jemuž se naplno věnovala minulé čtyři sezony.

„Znám ji. Je pracovitá, dříč, což je podstatné,“ podotkl Pommer. „Jde o mladou hráčku, ale má dost zkušeností i z mezinárodního volejbalu.“

Kouč přiznal, že Štrbovou oslovil už v předešlých letech. „To dala přednost beachi, jenže její spoluhráčku Natálii Přidalovou čekají mateřské povinnosti, takže tentokrát naši nabídku přijala,“ řekl Zdeněk Pommer.

Štrbová není jediná, která se přes léto věnuje plážovému volejbalu. K němu z ostravských volejbalistek tíhne i nahrávačka Anna Pospíšilová a také Karin Žolnerčíková s Klárou Žarnovickou, které letos v Opavě získaly bronz na mistrovství republiky do 20 let.

Ostatně Žolnerčíková se k týmu připojila až v tomto týdnu potom, co reprezentovala na mistrovství Evropy do 22 let v Turecku. Tam s Julii Honzovičovou, která je z Olympu Praha, skončily s jednou výhrou sedmnácté.

Obstojí Ostravanky mezi českou elitou, když získaly jen jednu posilu? „Věřím, že bude tým těžit ze spojení zkušených hráček s mladými,“ odpověděl trenér Pommer. „Ostatní celky posilovaly, ale my chceme sázet na odchovankyně a poskládat družstvo tak, aby táhlo za jeden provaz a mladé holky se učily od těch zkušenějších.“

Těmi nejmladšími, které nově doplnily tým, jsou 15letá smečařka Aneta Bauerová, čtrnáctiletá blokařka Elen Jedličková, 17letá univerzálka Jolana Šmídlová a šestnáctiletá nahrávačka Eliška Výtisková.

„Důležité je, že nám pohromadě zůstala osa týmu,“ dodal Zdeněk Pommer s tím, že mají dostatek zkušených hráček v čele s blokařkami Ivou Kaluskovou (rozenou Nachmilnerovou) a Kateřinou Zemanovou a smečařkou Helenou Hrdličkovou (Kojdovou).