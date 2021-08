Na Floridu! Plážová volejbalistka Žolnerčíková vyrazila sbírat zkušenosti

„Bohužel jsme v semifinále narazily na nasazené jedničky Honzovičovou a Šulcovou, které po sobotní prohře postoupily z oprav,“ vykládala.

Kubala: Na šampionátu byla zajímavá generace Na beachvolejbalovém mistrovství republiky v Opavě do 22 let získali tituly muži i ženy o dva i více roků mladší, než byl věkový limit. „A to je hodně pozitivní,“ uvedl někdejší beachvolejbalový reprezentant a manažer beachvolejbalových reprezentací Přemysl Kubala. „Byla tady zajímavá generace. A líbilo se mi, že se objevily i nově složené týmy z hráčů a hráček různých klubů. O to jsem jako manažer reprezentace usiloval, aby se ti nejlepší prosazovali v jednom týmu bez ohledu na to, odkud jsou.“ Jako dobře složenou dvojici označil vítěze Tadeáše Trousila, který je z Prahy, a Matyáše Džavoronoka, jenž je z Brna. „A u holek bylo fajn, že si Svozilová jako zkušenější hráčka vzala k sobě mladou blokařku Tomášovou,“ zmínil i vítězky soutěže dívek, z nichž jedné je osmnáct a druhé šestnáct roků.

Bronz ji ale těšil, jelikož měsíc se svou brněnskou parťačkou pořádně netrénovaly. „Jela jsem na motorce a srazila mě paní v autě,“ popsala Žolnerčíková havárii, která jí dočasně zamezila sportování. „Naštěstí nešlo o nic vážného, ale i tak jsem si měsíc musela dát pauzu.“

Co ji čeká teď? „Odlétám do Ameriky,“ odpověděla před svou středeční cestou do zámoří. Na Stetson Univerzity ve městě DeLand na Floridě bude studovat a hrát beachvolejbal. „Táhl mě tam volejbal, něco se mohu naučit,“ řekla.

Zároveň přiznala, že se hodně bojí. „Bude to něco nového, ale vždycky se mohu vrátit...“

V seznámení s novým prostředím jí může pomoci, že tam bude i další česká beachvolejbalistka – Kylie Neuschaeferová z Brna, která je dvojkou českého juniorského žebříčku. „Ale jestli budeme spolu i hrát, netuším, protože v tamějším beachvolejbalovém týmu nás má být devatenáct a bude záležet na tom, jak nás dá dohromady trenérka. Důležité bude i to, jak si kdo s kým sedne,“ podotkla Karin Žolnerčíková.

Doufá, že získá především nové zkušenosti. „A možná i jinou mentalitu, v což věří můj beachvolejbalový trenér,“ zmínila Michala Provazníka.

To znamená? „Že si budu více věřit, ale nevím, jestli to tak opravdu dopadne,“ smála se. „Trenér si myslí, že se otrkám a vrátím se silnější.“

V uplynulé sezoně hrávala Karin Žolnerčíková (vpravo) s Klárou Žarovnickou.

Pokud to vyjde, mohla by pomýšlet i na mezinárodní beachvolejbalové úspěchy. „Třeba, že se někdy probojuji i na olympiádu, ale to jsou moc velké cíle,“ přiznala. „Rozhodně bych to ráda, až se vrátím, dotáhla na nějaký turnaj světové tour. Zkusím to.“

Ten si už zkusila letos v Ostravě, byť jen v kvalifikaci, z níž se Šarlotou Svobodovou neprošly dál. Spolu tvoří jednu z mladých reprezentačních dvojic. „Ráda bych s ní hrála dál, ale uvidíme,“ dodala Karin Žolnerčíková. „Šarlota bude nyní v Americe už třetím rokem. Bohužel jsme ale každá na jiné univerzitě.“