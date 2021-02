Klidně můžeme bojovat i o titul, troufá si ústecká posila Šmídl

Ještě minulý týden hrál s belgickým Aalstem Ligu mistrů, teď volejbalový univerzál Matěj Šmídl naskočí do české extraligy. Jeho oblíbený trenér Lubomír Vašina ho zlákal do Ústí nad Labem, které po letech půstu zažívá skvělou sezonu. A se zvučnou posilou by mohlo mířit ještě výš.