Moneyball po česku. Jak matematika pomáhá chudému pražskému klubu

Volejbalový klub pražských Lvů totiž v extralize za cestou mezi nejlepší už neženou jen hráči na hřišti, taktika kouče, ale i umělá inteligence SmartVolley, která umí leccos vyčíst z budoucnosti. A za jejím zrodem kromě tří „beden“ z matfyzu a tří vývojářů stojí i inspirace filmem.

Nikoliv tím o imaginárním traktoristovi Koudelkovi, ale o reálném baseballovém zázraku z Oaklandu jménem Moneyball.

Hollywoodský biják s Bradem Pittem o tom, jak živořící klub bez velkého rozpočtu vytvoří za pomoci analýzy statistik úspěšný mančaft plný levných a jinde přehlížených hráčů, viděl miliardář Tomáš Janeček hned dvakrát. A po druhém zhlédnutí si uvědomil, že se v něm vlastně skrývá geniální podnikatelský nápad, který navíc může pomoct jeho Lvům.

Janeček, bratr známějšího podnikatele Karla, je volejbalový nadšenec. Amatérsky hraje, roky sponzoruje extraligový klub z Prahy a teď mu i šéfuje. Je ale pragmatik, a tak nechce do oddílu peníze jen sypat.

„Máme standardní rozpočet a SmartVolley je pro nás cesta, jak chytře vytvořit tým s poměrem výkon - cena,“ říká Janeček.

Tomáš Janeček (vlevo) představuje program SmartVolley, který v Česku využívají Lvi Praha.

Proto víc než rok vyvíjí s týmem aplikaci, která čerpá z programu Data Volley - ten používá většina klubů na světě, ale suchá statistická čísla umí lépe rozvinout. Každému hráči z nejvěhlasnějších lig vypočítá přesné hodnocení a analyzuje jeho přednosti i slabiny v konkrétní herní situaci.

Laicky popsáno: lépe a levněji vám poskládá tým. Lvi si díky „svému“ vynálezu před sezonou vybrali Australana Douglase, Slovince Mihajloviče i českého nahrávače Bartůňka. „Agenti nabízejí hráče za tržní cenu a vy nevíte, co kupujete. Takhle díky třem klikům jsem si o hráčích zjistil vše podstatné a byl v obraze. A oni dnes patří k nejlepším v lize, ale rozhodně ne k nejdražším,“ říká trenér Tomáš Pomr.

Jenže ulehčení skautingu je jen jeden směr, který umělá inteligence umí. Mnohem zajímavěji a futurističtěji zní, že ve SmartVolley je naprogramovaný matematický model, jenž rozumí volejbalu a jeho zákonitostem.

„Dokáže simulovat herní výměny s určenými parametry. Lze třeba navolit hráče na hřišti, fázi utkání, zda jde o základní část či play off. A při správné interpretaci umožňuje stanovit optimální herní taktiku,“ popisuje matematik Vojtěch Herrmann.

Příklad: ne každý hráč hraje ve všech situacích stejně. Někteří v koncovce setů, ve kterých se ve volejbalu tak často rozhoduje, najednou spadnou pod svůj obvyklý standard. Jiné naopak tlak vybičuje. Model umí zhodnotit, která sestava je pro jakou fázi zápasu ideální. Stejně tak to umí prozradit na soka, a tak víte, který ze soupeřových hráčů v závěru setu padá výkonnostně níž.

Trenérovi to do ruky dává i relevantní důkazy, aby si s hráčem mohl o jeho nestabilních výkonech promluvit bez emocí. „Ukázaná platí, a tak najednou vidí, že nepotřebuje trénovat fyzičku, ale psychickou odolnost. A my mu nabídneme, aby šel za mentálním koučem,“ vysvětluje Janeček.

Jiří Král ze Lvů Praha smečuje.

A přidává další konkrétní příklad aplikace. „Je mnohem víc sexy dávat smečované podání, v průměru dáváte víc es. Zároveň ale víc kazíte, takže naše analýzy ukazují, že plachtěná podání jsou podobně efektivní. Ony počítají i to, co se děje se zbytkem balonů, neboť s některými má soupeř problém a tak tak ho převalí na druhou stranu.“ Zároveň existuje číslo ideální rychlosti servisu, aby nebyl pomalý ani riskantní.

A byla-li řeč o posilách, tak SmartVolley umí i to, že hráče s daty dosadíte do svého týmu a on vám namodeluje, jestli s ním budete hrát lépe.

O vynález je zájem z ciziny

A může pomoct i reprezentaci. „Pro trenéra nároďáku je těžké sledovat hráče po světě a často nominuje na základě jména, byť aktuální formu nemá. SmartVolley mu umožní porovnat hráče s konkurencí jinde po světě,“ říká kouč Pomr.

Datová statistika samozřejmě nenahradí trénink, nevyhraje jen tak zápas. Může ale trenérovi výrazně ulehčit práci a pomoct mu s rozhodováním, které je jinak subjektivní.

Volejbal má navíc výhodu - podobně jako baseball v příběhu Moneyballu, že je snadno měřitelný. „Soupeř do hry vstupuje jen tak, že dává míč na druhou stranu. Nejsou tam fyzické souboje, kontakty,“ líčí Pomr. I proto ve fotbale a hokeji, kde pokusy o „moneyball“ rovněž jsou, zatím projekty spíš pomáhají na úrovni skautingu, nejdou dál.

Představení programu SmartVolley, který v Česku využívají Lvi Praha.

A jaké má Janeček se startupem plány? Ještě pár měsíců ho chce zdokonalovat, zatím je totiž spokojený s matematickou částí, která funguje, ale je nutné zapracovat na grafice a vizualizaci. A pak ho nabídne zahraničním oddílům, v tuzemsku bude k mání jen reprezentaci, aby šéf poskytl v lize výhodu Lvům.

Zájem z ciziny už je a Janeček ví: „Kdyby se to podařilo prodat dvěma třem klubům z Francie, tak si to pak budou muset koupit všichni, jinak budou mít konkurenční nevýhodu.“

Peníze, které aplikace vydělá, prý vrátí Lvům. Tak aby se on jako mecenáš mohl stáhnout a klub se stal samofinancovatelným.