Chci titul jako táta a máma, přeje si Svoboda. Dočká se s volejbalovými Lvy?

11:00 , aktualizováno 11:00

Že by titul v extralize volejbalistů získal tým z metropole? K takové události došlo naposledy před 29 lety, kdy se o to postaral Olymp Praha. V mistrovském kádru tehdy nechyběl blokař Jan Svoboda a jeho syn a jmenovec by ho rád napodobil v dresu pražských Lvů, kteří před sezonou 2020/21 vyhlásili útok na zlato. „Doufám, že bude čekání už co nejkratší,“ říká talentovaný smečař Lvů. „Moc bych mu zlato přál,“ nepřekvapí Svoboda starší.