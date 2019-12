Liberec, Brno a Lvi Praha se po výhrách dál přetahují o třetí místo

Z vyrovnané trojice je na tom nejlépe Liberec, neboť má při stejném bodovém zisku o výhru více. „Náš dnešní výkon nebyl tolik učesaný jako ve čtvrtek proti Galatasaray, ale tři body vezeme domů, takže spokojenost,“ připomněl kouč Dukly Michal Nekola vyřazení až po zlatém setu z Poháru CEV s favorizovaným istanbulským celkem.



Brnu pomohl pokořit Beskydy nejúdernější hráč soutěže Daniel Římal 21 body. Pražský celek zdolal Kladno v této sezoně i podruhé, prvně to bylo začátkem října 3:2. Cenné dva body si odvezla Příbram z Ostravy, kde ve třetím setu domácí nevyužili mečbol. Zaplatili za to nakonec ztrátou dvou bodů.

„Je to pro nás těžká porážka. Vedli jsme 2:0 na sety a měli zápas pod kontrolou. Jenže jak to ve sportu bývá, dokud není konec, není nic hotovo. Mysleli jsme si, že se to uhraje samo, ale bohužel Příbram se dostala do zápasu a nakonec máme jen bod, což je málo,“ řekl ostravský kouč Jan Václavík.

I v říjnu svedli oba soupeři pětisetovou bitvu, podle postavení v tabulce však dnes byla favoritem sedmá Ostrava. „Dva body z Ostravy jsou zlaté. Je to hezký vánoční dárek, protože tady se těžko vyhrává,“ uvedl trenér Petr Kop, jehož svěřenci si polepšili z předposledního místa na deváté.

V neděli českobudějovičtí mistři přivítají Odolenu Vodu a v pondělí se ještě utkají Zlín s Karlovarskem.

Uniqa extraliga volejbalistů 12. kolo Brno - Beskydy 3:1 (-20, 11, 17, 17)

Nejvíce bodů: Římal 21, Hrazdira 15, Pražák 13 - Krysiak 12, Mečiar 10, Babič 8. Ostrava - Příbram 2:3 (18, 15, -25, -20, -13)

Nejvíce bodů: Janků 19, Ihnát 15, Marcyniak 13 - Kuchař 21, Safonov 14, Hulpach 13. Lvi Praha - Kladno 3:0 (21, 19, 19)

Nejvíce bodů: Svoboda a Mihajlovič po 12, Krajčovič a Douglas-Powell po 10 - Zajíček a Vemič po 9, Hýský 7. Ústí nad Labem - Liberec 0:3 (-16, -20, -20)