Lvi chystají útok na titul. Pro volejbalovou Prahu by byl první

V extralize bude od nové sezony nastupovat i přesto, že původně plánoval ještě setrvat v zahraničí.

„Situace se pro mě nevyvíjela příznivě a už moc míst volných nebylo. Takže jsem se zase orientoval na Česko, abych měl jistotu působiště, které stojí za to, a Lvi to splňovali. Nabídka a vize se mi líbily. Je to pro mě velká výzva,“ pochvaluje si Jakub Janouch.

Jeho příchod do pražského klubu je předzvěstí smělých plánů. Mecenáš Lvů Tomáš Janeček totiž vyhlásil pro nadcházející sezonu jasný cíl - zisk mistrovského titulu.

Posily vytipoval program

Dopomoci k němu mají také nové posily ze Srbska, tedy ze země mistrů Evropy. Fanoušci uvidí v akci výborného blokaře Aleksandara Nedeljkoviče a jeho krajana Stefana Skakiče, což je talentovaný přihrávající smečař, který je v širším kádru reprezentace.

„Podepsali u nás dvouleté smlouvy, mužstvo stavíme s výhledem na evropské poháry,“ uvedl trenér Tomáš Pomr.

Oběma Srbům rozhodně neschází sebevědomí. „Já i Lvi toužíme po jediné věci - po trofeji. Kvůli ní do Prahy přicházím a udělám všechno, abychom ji společně získali. Věřím, že budeme slavit titul,“ zdůraznil Nedeljkovič.

A Skakič šel ještě dále: „Sleduji dva hlavní cíle. Vyhrát extraligu a nastoupit v dresu Lvů v zápasech Ligy mistrů.“

Klub si při výběru posil pomáhá i speciálně vyvinutou statistickou aplikací Smart Volley. S přispěním matematických výpočtů sleduje hráče a snaží se sestavit optimální mužstvo v poměru cena/kvalita.

Data ukázala právě na dva bombarďáky ze země mistrů Evropy, kteří by měli okamžitě být klíčovými oporami.

„Mentalita Srbů už je taková, jde o sebejisté bojovníky. Může nám to sloužit za příklad. Ano, je třeba mít respekt k soupeři, ovšem i víru ve vlastní schopnosti. Jinak velkých vítězství dosáhnete jen těžko,“ míní kouč Pomr.

Srbské děti stále sportují

Zajímavé je i to, jak se Srbové stále drží mezi světovou smetánkou ve většině míčových sportů. Ať už se jedná o volejbal, basketbal, házenou, či třeba vodní pólo.

„Je to dáno tím, že stále sportují, tak jako my před pětadvaceti lety. Děti jsou pořád venku a hrají si s balonem,“ nachází vysvětlení Pomr a přidává ještě jeden poznatek. „Hráči ze srbské ligy se v posledních letech vždy okamžitě po přestupu prosadili v nových klubech. A to i v top evropských soutěžích.“

Třiadvacetiletý Nedeljkovič působil loni ve Spartaku Subotica, zapsal se jako nejlepší obranář srbské nejvyšší soutěže.

Volejbalisté Lva Praha, vlevo je trenér Tomáš Pomr.

Dva roky předtím strávil v polském velkoklubu Skra Bełchatów, s nímž získal zlato a stříbro v Plus lize a zahrál si i v semifinále Ligy mistrů. Také nyní měl lukrativní nabídky z Polska či Francie, 205 centimetrů vysoký blokař, jenž sní o angažmá v Itálii, si však vybral Lvy.

„Bude to má první zkušenost s Českem. Slyšel jsem o něm jen superlativy,“ těší se Aleksandar Nedeljkovič. „Krásná země, úžasní lidé a kvalitní volejbal. Z důvěryhodných zdrojů vím, že je extraliga výborná soutěž, jejíž úroveň rok od roku roste. K tomu jdu do ambiciózního klubu. Co víc si přát.“

Skakič český volejbal neznal

O tři roky mladší Skakič strávil poslední sezony v Ribnice Kraljevo, předtím hrával za Partizan Bělehrad. Ve statistikách srbské ligy se nedá přehlédnout, vynikal zejména na příjmu - v této činnosti byl dokonce lepší než všechna libera.

„Abych byl upřímný, moc jsem toho o českém volejbalu nevěděl,“ přiznal Stefan Skakič. „Ovšem jednání se Lvy probíhala rychle. Pro mladého hráče, jakým jsem já, je klíčové být v kvalitním týmu s prostorem pro zlepšování a herní růst. Věřím, že právě takový jsem našel v Praze,“ vysvětlil smečař.

Klub se chystá přivést ještě jednu velkou zahraniční hvězdu. „Jedná se o špičkového smečaře,“ prozradil trenér Pomr.

Česká volejbalová extraliga se hraje od sezony 1992/1993. Žádný pražský klub v ní na rozdíl od československé nejvyšší soutěže dosud titul nezískal. Změní to Lvi?