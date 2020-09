Startují volejbalové extraligy. Pražským týmům narostly ambice

Kvůli karanténě byla přeložena dvě utkání 1. kola mužů Zlín - České Budějovice a Odolena Voda - Beskydy a v ženské lize duel mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Neuskutečnila se ani plánovaná atraktivní a netradiční předehrávka v Praze na antuce v kulisách tenisové Štvanice.

„Naší hlavní ambicí je, abychom zahájili a následně dokončili všechny soutěže. Přijali jsme opatření, která nám v řízení a následně ve vyhlašování pořadí v soutěžích umožňuje větší flexibilitu,“ uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě před startem halových soutěží.

Minulý ročník byl kvůli koronaviru předčasně ukončen v březnu a zůstal bez vítězů. Svaz proto vytvořil přílohu rozpisu mistrovských soutěží nazvanou pravidla proti šíření nemoci covid-19. Mimo jiné v ní stojí, že správní rada svazu může v průběhu soutěží změnit rozpis a soutěže se teoreticky mohou dohrát i formou turnaje.

Odložené utkání kvůli karanténě musí být odehráno do 32 dnů. Neodehrání zápasu znamená prohru 0:3 (0:75) bez odečtu bodu.

Týmy vedle sportovní přípravy řeší i to, za jakých podmínek mohou pozvat do hal diváky, což je aktuálně vzhledem k narůstajícím počtům nakažených velmi omezeno. „Doufám, že stát profesionálním klubům tyto ztráty bude kompenzovat. Profesionální sport balancuje nad propastí,“ řekl prezident Karlovarska Jakub Novotný.

Většinu hráčů nakažených covidem-19 měl například Liberec. Sestava Dukly v čele s univerzálem Janem Štokrem proto odehrála jen jeden přípravný turnaj. „Což je pro nás abnormální situace,“ prohlásil ředitel klubu Pavel Šimoníček.

Ve dvanáctičlenném poli mužů jsou tradičními favority České Budějovice, Karlovarsko, Liberec a Kladno, útok na titul vyhlásili pražští Lvi. Mezi deseti ženskými týmy chtějí být vidět Olymp Praha, Olomouc, Liberec nebo brněnské Šelmy.

S odhodláním vrátit poprvé od roku 1992 titul do metropole vstupující do ligy Lvi. Za úspěchem je má nasměrovat reprezentační nahrávač Jakub Janouch. „Vytváří okolo sebe atmosféru profesionalismu. Jde o vůdčí osobnost a vzor pro ostatní,“ řekl kouč Tomáš Pomr, jehož tým bude hrát nově v hale na Podvinném mlýně.

ČESKÁ JEDNIČKA. Na dresu má sice Aneta Havlíčková čtyřku, ale v semifinále i finále Evropské ligy byla nejlepší českou útočnicí.

I soutěž žen přivítá staronové tváře. Olymp bude spoléhat na smečařku Evu Hodanovou a univerzálku Anetu Kocmanovou Havlíčkovou. „Z Olympu jsem odcházela po zisku titulu v roce 2008 a vracím se s tím, že bych si přála, abychom byly úspěšné. Aby se titul na Olymp vrátil,“ řekla Havlíčková po podpisu roční smlouvy.

Koronavirus obral v minulé sezoně Šelmy o šanci na první titul. Základní části dominovaly a stejnou touhu mají i letos. Tým navíc vyztužily návraty Heleny Horké, Marie Kozubíkové a Soni Mikyskové. Dál v brněnském celku zůstává zkušená Soňa Nováková.

Mužská základní část je dvoukolová, ženy čekají tři kola. Mezi muži postoupí přímo do play off šest týmů a celky na 7. až 10. místě si zahrají předkolo. Do play off žen projde osmička družstev. V obou soutěžích nikdo nesestoupí.