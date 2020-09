Nebojím se toho, že bychom nešli nahoru, říká Janouch. Lvy čeká domácí premiéra

Ani konkurence však nespí. V úvodním kole extraligy Lvi prohráli na palubovce Brna 0:3. A elitní nahrávač, který prožil poslední dva roky v bundeslize, neskrýval zklamání.

„Byli jsme zbytečně nervózní. Sami jsme si na sebe vyvinuli tlak. Nešel nám servis, měli jsme žádné setboly. Nebyli jsme schopni je uhrát,“ litoval.

Dle Janoucha byla na vině hlava. „Vůbec se nebojím toho, že bychom nešli nahoru. Vidím na trénincích potenciál, individuální kvality každého hráče. Ovšem tvoříme nový tým, chce to čas, než si vše sedne,“ poznamenal. „K ideálu se můžeme propracovávat klidně do Vánoc.“

Radost volejbalistů Lva Praha.

Nic zásadního Lvy prý nepálí, přesto jejich souhra drhne. „Základní situace známe, ale přijdou balony, které padnou mezi dva hráče. Nebo se jedná o určité věci na útoku, které ještě neřešíme správně,“ líčil Janouch. „Jde o nesrovnalosti mezi mnou a útočníky. Věci, které poznáváme, musíme si na ně zvyknout a zautomatizovat je.“

Oddělené sektory a litry dezinfekce

O něco lépe by mohlo být už v neděli, kdy čeká pražské volejbalisty domácí premiéra. V UNYP areně na Podvinném mlýnu, kam se přestěhovali z Lužin, přivítají od 18 hodin Zlín. „Je to skvělá hala, vyzkoušel jsem si jí s nároďákem. Je souměrná, na obou stranách má tribuny, vysoký strop, dost místa kolem kurtu... Nevím, jak to bude s omezením počtu diváků, ale věřím, že kdo přijde, požene nás kupředu,“ zdůraznil Janouch.

Každý den sleduje novinky týkající se protikoronavirových opatření. „Hrát před plnou a prázdnou halou jsou dvě disciplíny. Když vnímáte rachot, jste okamžitě nažhaveni. V tichu je daleko těžší udržet si koncentraci. Vrhnout se za „ztraceným“ balonem,“ vysvětlil nahrávač.

Volejbalisté Lva Praha, vlevo je trenér Tomáš Pomr.

Na druhou stranu je pro něj nejdůležitější vůbec nastoupit. „Každý sportovec potřebuje hrát. Bohužel musíme být nastaveni tak, že se situace může změnit a fanoušci mohou být z haly vyloučeni. Pro nás i pro ně by to bylo smutné, ale jsme profíci. Volejbal nám dává chleba. Vlastně nevím, co bychom jiného dělali,“ dodal Janouch.

Katastrofický scénář se snad nenaplní. Na duel proti Zlínu může dorazit až 1 000 diváků. „Oddělené sektory v UNYP areně udělat umíme,“ uvedl kouč Pomr. „Fanoušci se nemusejí ničeho bát, připravena bude i dezinfekce. Na poměry dnešní doby si budou moci utkání za celkem normálních podmínek užít,“ slíbil.

„Oproti Brnu budeme mít týden tréninku navíc a já věřím, že se projeví vzrůstající sehranost a zvítězíme,“ dodal.