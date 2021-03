Ostravští práskali do Liberce servisem a bitva je vyrovnaná

Ostravští ve čtvrtfinále extraligy doma porazili Liberec 3:2 (19, -19, -16, 21, 12) a srovnali stav série na 1:1. Třetí duel se hraje ve středu od 17.00 v Liberci, čtvrtý v sobotu v Ostravě zřejmě rovněž od 17.00.

„Za takového stavu jsem podání musel solit... Ale před tím se mě Honza (trenér Václavík) ptal, jak se cítím. Jestli mě nemá někdo na podání vystřídat,“ řekl David Janků.

„Odpověděl mi, že je na tom dobře. Jsem rád, že dodržel slovo,“ usmál se ostravský trenér Jan Václavík.

„Je ale fakt, že do té doby jsem na servisu měl celkem velkou kazivost. Ale říkal jsem si: Ne, jdu na to jdu. A vyplatilo se,“ dodal Janků.

Výkony ostravských volejbalistů stojí na podání a bojovnosti, což se opět potvrdilo.

„Domácí byli lepší na servisu, protože my jsme neměli ani jedno eso oproti jejich šesti,“ upozornil liberecký trenér Michal Nekola. „Tam byl jeden z těch klíčových faktorů. Soupeř si v důležitých momentech pomohl esem. A k tomu úspěšně uhrával těžké míče proti trojbloku.“

Rovněž liberecký univerzál Jan Štokr viděl největší rozdíl v podání. „Věděli jsme, že Ostrava v něm bude silná, ale nevypořádali jsme se s tím,“ uvedl Štokr. „Nám ve čtvrtém i pátém setu servis odešel . Bylo to prakticky totéž, co jsme tady zažili v základní části (v lednu také prohráli 2:3 – pozn. red.). Vedeme a nejsme schopni zápas dotáhnout k výhře, což bychom jako papírově zkušenější tým měli.“

Mohou vítězné tie breaky s Libercem volejbalisty Ostravy nakopnout?

„To se uvidí,“ podotkl ostravský blokař Václav Kotas. „Ale víme, že se s nim dá hrát. Bude to však hodně těžké. Že jsme je teď porazili v tie breaku, nic neznamená. Série je 1:1, takže se nic nemění. My potřebuje vyhrát u nich. Jinak nemáme šanci na postup.“

Co pro to musejí udělat?

„Jít do každého zápasu odvážně a držet si podání, protože to je asi nejdůležitější. K tomu musíme dodržovat stanovenou taktiku, protože to očividně funguje,“ uvedl Kotas. A žertem dodal: „Buď to bude lepší, s čímž počítáme, anebo to bude stejné, anebo horší...“

Podle Štokra se jen potvrzuje, jak si každý tým hájí domácí prostředí. „Naše souboje jsou s emocemi, se vším, co play off má mít. Ale bohužel bez diváků je to takové divné. A v Ostravě i u nás by to bylo s fanoušky ještě vypjatější.“

Připomněl, že Ostravští první duel v Liberci i přes prohru 1:3 odehráli výborně. „Nejen že se opírají o servis, což je jejich velká zbraň a na tu sázejí, ale těží i z vykrývaní balonů, čapají je v poli. To je jejich hra, která nám možná moc nesedí, ale s tím se musíme vypořádat sami,“ řekl Jan Štokr.

„Nadále to bude boj o každý míč. Doma ale musíme vyhrát a pojedeme dál,“ prohlásil Michal Nekola.

„Musíme to venku už prolomit a konečně u nich vyhrát,“ burcuje spoluhráče ostravský kapitán David Janků. „Doufám, že to nyní vyjde, i když Liberec je kvalitní tým a drží si svou domácí pevnost. Ve své hale znají každou pavučinu, a to je pak těžké. Stejně jako my u nás.“