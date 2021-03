Ostravský Ihnát: Jdeme solit do servisu a pevně věřím, že to vyjde

Čtvrtý čtvrtfinálový duel se hraje v sobotu v Ostravě od 14.45 a vysílá ho ČT sport. „Přistoupíme k němu opět s pokorou, jako by se nic nedělo. Netvrdím, že nynější vedení pro nás není důležité, ale jdeme se bít, jako by šlo o první zápas,“ uvedl Ihnát.

Takže nehrozí, že podlehnete nervozitě, jak blízko jste postupu?

To je spíše naše plus, protože soupeř musí zabrat i podle pohledu na tabulku, v níž byl výše než my. A také s ohledem na jiné věci, jako jsou rozpočet, kádr a tak dále. V tom to máme lehčí.

Čím jste Liberecké v minulých dvou zápasech zaskočili?

Co se týče domácí výhry v tie breaku, tak to byla silná bojovnost. Po třech setech jsme prohrávali 1:2 a čtvrtý mohl dopadnou všelijak, ale my jsme se semkli. Opravdu to byla silná týmová hra. A v ní je naše síla. A minule v Liberci... To sám nevím. Ani ne za hodinu a půl to bylo tři nula pro nás. Pořád hrajeme naši hru - agresivně jdeme do všeho, hlavně do servisu a oni se s tím nemohli popasovat.

Po vašich dělových podáních ve třetím setu za stavu 23:23 jste duel v Liberci dotáhli k výhře. Co se hráči honí hlavou, když jde podávat za takového stavu?

Předtím jsem servis pokazil a tak jsem trochu uvažoval, že podání v koncovce na mě znovu vyjde. Byl jsem takový nervózní, všelijaký. To však trvalo jen několik vteřin, než ke mně přišla obrovská energie od týmu, od kluků, co byli na hřišti, ale i na lavičce. Všichni mě povzbuzovali: „Pojď do toho naplno. Teď, anebo nikdy. Nemáme co ztratit.“ A tak jsem si řekl – dobře, když mi tým věří, jdu na to. A dvakrát jsme jejich útok ubránili.

Vaše mužstvo na servis hodně sází. Trénujete ho více než protivníci?

Věnujeme se mu standardně. Snažíme se však na soupeře připravit dobře i takticky. V tom jsme opravdu popředu. Taktika trenérům (Jan Václavík a Roman Dvoran) zabere hodně času, dobře ji postaví. Protivníky máme rozebrané, takže i to je pro nás velká pomoc.

Liberecký kapitán Jan Štokr připustil, že jim vaše hra moc nesedí. Vnímáte to?

My si hlavně přejeme dotáhnout sérii k postupu. To by bylo krásné, ale přistupujeme k utkání s pokorou, opatrně. Jdeme solit do servisu a pevně věřím, že nám to vyjde.