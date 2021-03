Recept na Ostravu? Lepší servis, vědí liberečtí volejbalisté

Po domácí výhře 3:0 volejbalisté liberecké Dukly druhý čtvrtfinálový krok nezvládli a v neděli v nočním maratonu podlehli domácí Ostravě 2:3. Byla to bitva jako na houpačce, v níž Severočeši první set prohráli, otočili na 2:1, ale ve čtvrté sadě psychickou výhodu nezúročili a nakonec padli v tie-breaku 12:15.

„Byl to bojovný zápas s emocemi, se vším, co play off má mít. A bylo to prakticky totéž, co v základní části, kdy jsme v Ostravě také prohráli 2:3. Vedeme a nejsme schopni zápas dotáhnout k výhře, což bychom jako papírově zkušenější tým měli,“ zlobil se kapitán Dukly Jan Štokr.

Ostřílený univerzál byl hlavní hvězdou Liberce. Naskočil až do druhého setu, klíčovou měrou zařídil obrat na 2:1 a celkově v utkání stihl nasbírat 23 bodů. Jenže v posledních dvou sadách už Štokra domácí občas dokázali ubránit a navíc mu to nešlo na podání, když jich zkazil šest z dvanácti.

Právě kvalita servisu byla tou stěžejní činností a rozhodla o triumfu Ostravy. „Domácí byli na servisu jednoznačně lepší. My jsme třeba neměli ani jedno eso oproti jejich sedmi. To byl jeden z těch klíčových faktorů,“ potvrdil liberecký kouč Michal Nekola.

Úkol pro hráče Dukly v dalších zápasech série tedy zní jasně. „Jednoznačně musíme zlepšit servis! To je recept na Ostravu,“ velí Nekola. „Servisy už ale teď za těch pár dní lépe nenatrénujeme. Servis je jen o hlavě, protože to je jediná herní činnost, na kterou nemá nikdo jiný a nic žádný vliv, jen hráč sám na sebe a každý se s tím musí umět vypořádat po svém. A já věřím, že to bude od nás už jen lepší a lepší.“

Stav čtvrtfinálové série play off hrané na tři vítězné zápasy, do níž šel Liberec z třetího místa po základní části a Ostrava z šestého, je tedy srovnaný a dnes se začne pod Ještědem zase ‚od nuly‘.

„I když bez fanoušků, tak výhoda domácího prostředí je v play off určitě nesmírně důležitá, my ji prostě musíme využít a vzít si vedení v sérii zase zpátky. Nadále to bude těžký boj o každý míč, ale my si nic jiného vůbec nepřipouštíme,“ tvrdí Michal Nekola.

Po druhém vítězném bodu, pro vývoj série velice důležitém, však mocně touží i nedělní výhrou pořádně nabuzení hráči Ostravy. „Musíme to venku už prolomit a konečně u nich vyhrát, i když Liberec má kvalitní tým, drží si svou domácí pevnost a hráči ve své hale znají každou pavučinu. Stejně jako my u nás,“ burcuje ostravský kapitán David Janků.

Dnešní zápas začne v hale Dukly v 18.00, sledovat jej lze na www.czechvolley. tv. Čtvrtý duel série je na programu v sobotu v Ostravě.