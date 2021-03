Liberečtí volejbalisté si vynutili páté čtvrtfinále s Ostravou

Dukla před necelými třemi týdny dobyla v Karlových Varech podvanácté Český pohár, ale ve čtvrtfinálové sérii s Ostravou nečekaně ztrácela. Soupeři však potřebný třetí bod dnes nedovolila. Získala klíčovou koncovku třetího setu 30:28, v celém zápase udělala pouze čtyři chyby v útoku. K tomu přidala 15 bodových bloků.

„Byli jsme úspěšnější na bloku než v předchozích zápasech, které jsme prohráli. Měli jsme 15 bloků a spoustu dalších obran. A hlavně jsme udělali méně chyb,“ řekl kouč Dukly Michal Nekola České televizi. „Koncovka třetího setu byla hodně rozhodující, my si začali víc věřit a domácí kazili víc, než bylo zdrávo,“ dodal.

Liberec naposledy chyběl v semifinále před deseti lety. V této sezoně nasbíral v základní části o 16 bodů víc než Ostrava. V sérii postrádá ukrajinského nahrávače Kovalčuka, Ostrava toho však dnes nevyužila.

„Liberec měl nůž na krku a zvládl to. Hrál dobře, výrazně líp než minule. My nebyli tak efektivní v útoku. V Liberci jsme ale vyhráli před pár dny, takže nic není nemožné. Je to 2:2,“ řekl trenér Ostravy Jan Václavík.