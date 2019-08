Volejbalové šampionky z Olomouce posílila trojice cizinek

Osmnáctiletý klenot Orvošová v Olomouci zůstává Snový rok prožívá volejbalistka Gabriela Orvošová. Loni v sedmnácti letech poprvé nakoukla do reprezentace, v uplynulé sezoně pomohla týmu Olomouce vyhrát ligový titul i Český pohár a vypracovala se na jedničku v pozici univerzálky národního týmu, se kterým marně bojovala o olympiádu. „Všechno si užívám, medaile i olympijskou kvalifikaci,“ řekla osmnáctiletá dívka, která je mimo palubovku introvertkou, ale nad vysokou sítí rozdává tvrdé rány. „Z vedlejšího kůlu do lajny, to je asi moje nejoblíbenější smeč.“ V čínském městě Ning-po se spoluhráčkami nepřekvapily favoritky. Češky podlehly domácím úřadující olympijským šampionkám, Turecku i Německu a na hrách v Tokiu 2020 tak budou podle očekávání chybět. „Nálada v týmu ale byla suprová. Kdyby se nám povedlo něco vyhrát, tak by to byl úspěch,“ věděla Orvošová. K volejbalu se hráčka pocházející z obce Charváty u Olomouce dostala díky kamarádce. „Chtěla, abych s ní začala,“ vzpomínala na první setkání s volejbalem v deseti letech. „Ona pak skončila a mě to chytlo.“ V rodině volejbal závodně nikdo nehrál. Díky výšce a šikovnosti ale vždy patřila k nejlepším. „Volejbalově to asi není špatný,“ mrkne hráčka, jejímž vzorem je francouzský univerzál Earvin N'Gapeth. Na klubové úrovni se přes Sokol Šternberk dostala do Olomouce. Prošla všemi mládežnickými výběry, juniorskou reprezentací a po loňské premiéře se rychle prosadila i mezi ženami. „Nějak mě to nepřekvapuje, teda, překvapuje, ale přijde mi to normální,“ usmála se 193 centimetrů vysoká volejbalistka. Už má za sebou problémy s kolenem, které ale už nezlobí. A pokud zdraví a forma vydrží, má i jasno, jak by se měla její kariéra vyvíjet. Ráda by odešla hrát do zahraničí, nejlépe do Itálie. „Hraje se tam nejlepší volejbal a je tam teplo.“ Už má italského manažera i několik nabídek na přestup. Minimálně rok ale ještě vydrží v Olomouci. Má před sebou totiž čtvrtý ročník na olomouckém Gymnáziu Čajkovského a maturitu. „Teprve pak bych chtěla zkusit zahraničí,“ plánuje s tím, že dokončení středoškolského vzdělání má prioritu. K tomu, aby školní povinnosti i volejbal zvládala na jedničku, jí pomáhá také motto, kterým se řídí: Pokud o tom můžu snít, můžu to i dokázat. (ČTK)