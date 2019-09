Éra po Teplém. Volejbalové šampionky z Olomouce cepuje Zapletal

Jeho nástupce, bývalého reprezentačního nahrávače Petra Zapletala, tak čeká velmi složitý úkol - zformovat nově se tvořící tým a obhájit v české extralize titul.

Začal vítězstvím na mezinárodním turnaji v Přerově. „Dva dny byly fajn, ale vítězství v turnaji není až tolik důležité. Já jsem spíš sledoval herní projev týmu. Jsem rád, že jsem viděl, jak se chovají hráčky, když jsou pod tlakem. Jakmile se vyhrává, tak se hraje jednoduše, ale ani jedna hráčka to nedokázala vzít na sebe, když byly pod tlakem. Budeme na tom muset hodně pracovat,“ vypozoroval Zapletal.

Olomoučanky nejprve přehrály polský Stal Mielec 3:0 a stejný výsledek zopakovaly proti slovenskému Pezinku. Turnaj završily vítězstvím 3:1 proti domácímu Přerovu.

Proti Mielci, který hrál nejvyšší soutěž v Polsku ještě v minulé sezoně, měly Olomoučanky utkání od začátku pod kontrolou, když se jim dařilo hlavně v útoku. Nic na tom nezměnilo ani zranění nahrávačky Šárky Kubínové, která musela střídat v průběhu první sady. Zápas pak režírovala do vítězného konce Katarína Dudová.

„Dobře jsme bránili a výborně útočili. Nedostatky jsme měli na podání, ale na to se zaměříme v další fázi přípravy. Celkově jsem spokojený,“ chválil Zapletal.

Výhra na turnaji i nedostatky

Proti Pezinku rozhodovaly koncovky setů a v těch byly lepší Hanačky. „Bylo to těžší utkání, protože soupeř hrál velmi houževnatě v poli a my jsme měli problémy hlavně s bodovými balony - když jsme si to přihráli, tak jsme útočili na devadesát procent, ale jakmile jsme bránili, tak to bylo na nula procent. Tady byl jediný rozdíl, kdybychom dali dvě tři bodovky, tak zápas vypadal jinak,“ řekl Zapletal o konfrontaci s bronzovým týmem slovenské ligy.

Při utkání s Přerovem bylo v hale vedro jako ve skleníku a dobrý výkon domácích udělal ze zápasu pořádnou bitvu. Šampionky se na vítězství nadřely.

„Nechci být sprostý, ale hráli jsme všichni špatně. Nevím proč, když předtím hrály holky oba zápasy dobře, jestli to podcenily,“ štvalo Zapletala. „Nemělo by se to stávat. Všechny hráčky zahrály pod padesát procent svého maxima. Budu si muset s nimi promluvit.“ Doba po Teplém započala.