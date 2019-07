Šampionky v přestavbě. Olomoucké volejbalistky řeší obměnu týmu

Obhájit pozice bude v novém ročníku pořádná výzva. „Každá obhajoba je těžká,“ kývne Teplý.

„Dá se říci, že na titul čekala dlouho a trpělivě celá jedna skvělá generace našich hráček,“ doplňuje předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

A pak je tu ještě jedna nejvyšší výzva: probojovat se do základní skupiny prestižní Ligy mistryň. K postupu potřebují Hanačky vyhrát ve 3. předkole dvojzápas, v němž narazí na lepší tým z dvojice Mladost Záhřeb – Chimik Južne. První duel odehrají na konci října doma, poté odjedou buď do Chorvatska, nebo na Ukrajinu k odvetě. V uplynulé sezoně Olomouc bojovala o Ligu mistryň již od 2. předkola, na favorizovanou rumunskou Albu Blaj však nestačila. Úkol to bude o to náročnější, že Teplý musí řešit obměnu kádru, ve kterém skončilo několik opor. „Bude nutné poskládat nový tým,“ uvědomuje si.

Kariéru ukončila klubová legenda Jana Napolitano Šenková, která pomáhala vychovávat naději českého volejbalu Gabrielu Orvošovou.

Nečekaně pak skončila Darina Košická; zamířila se svým přítelem, fotbalistou Lukášem Kalvachem, do Plzně. „Musím přiznat, že tento poslední odchod nás poněkud překvapil a narušil nám plány. Musíme se s tím však vyrovnat a už nyní pracujeme na doplnění kádru,“ poznamenal Zemánek.

Po roce se s Olomoucí rozloučila i reprezentantka Andrea Kossányiová, která bude nastupovat v Polsku. Nejistá je situace Moniky Dedíkové, jež podstoupila operaci zad a rekonvalescence si vyžádá delší dobu. Na soupisce tak zůstala jediná smečařka Martina Michalíková.

Na místo končící Nikol Sokolové přivedla Olomouc z Prostějova bulharskou blokařku Veroniku Bezhandolskou. „Verča se nám líbila. Jsme rádi, že jsme ji podepsali, a doufám, že splní naše očekávání,“ okomentoval první posilu Teplý.

„Na tomto postu bychom tedy měli být kompletní. Teď potřebujeme posílit útok a nahradit Kossányiovou s Košickou. Máme tipy na domácí i zahraniční hráčky a nyní si vybíráme ty nejvhodnější,“ podotýká Zemánek.

Palčivější jsou posty útočnic.

Šéf Olomouce by uzavřel volejbalovou extraligu Šéf olomouckých volejbalistek Jiří Zemánek je pro uzavření extraligy žen. „Možná řadu lidí překvapím, ale jednoznačně by to pomohlo. Strach ze sestupu vede k neúměrnému zvyšování nákladů a s tím ke spojenému stárnutí kádrů,“ tvrdí. „Zkušené hráčky si diktují podmínky a kluby na ně přistupují i za cenu ohrožení finanční stability. Obavy z baráže jsou příliš velké.“ Nebojí se ani tak silná Olomouc, ale Šternberk, s kterým úzce spolupracuje a který se zachránil až v baráži.

„Musíme tým doplnit minimálně o dvě smečařky a univerzálku. Jednali jsme se dvěma hráčkami z ciziny. Věřím, že je obě v nejbližší době podepíšeme,“ hlásí Teplý.

Na Hané dokázal poskládat za poslední roky silný výběr, teď začíná de facto znovu. „Mužstvo bylo velmi kvalitní, takže každý odchod je ztrátou. Nechci říkat, kdo bude chybět více nebo méně. Byl to tým, který pracoval jako celek. Pokud nehrála jedna, tak hrála druhá a dokázaly se plnohodnotně nahradit,“ cenil si Teplý.

„Současný kádr dosáhl svého vrcholu, byl úspěšný na domácí i mezinárodní scéně,“ chválí Zemánek.

Přebudovaný tým se k přípravě sejde na začátku srpna.

„Družstvo se musí sžít, aby fungovala chemie, která fungovala loni. Věřím, že zkušené hráčky, které v týmu zůstaly a znají zdejší prostředí, pomůžou novým holkám se zapracováním a vytvoříme opět kvalitní tým,“ přeje si Teplý. „Musíme doplnit tým a nahradit stávající hvězdy novými budoucími hvězdičkami,“ plánuje Zemánek.

Nejvyšších met se nevzdává: „Obhajovat vydobyté pozice se nám bude velmi těžko, a to i vzhledem k vynuceným změnám. Určitě je jednodušší titul získat, než jej potom obhájit. Máme ale dostatečně zkušený hráčský i realizační tým a pokusíme se to zvládnout. Takže ano, obhajoba je náš cíl.“