Ostravský blokař Marcyniak: Chuť urvat medaili je velká

„Máme dobrý tým, dobré chlopaky. Cítím se tady dobře,“ řekl sedmadvacetiletý Marcyniak, pro něhož je Ostrava první zahraniční zkušenost. „Vidím zase něco nového, poznávám Českou republiku. Je to trochu jiné než Polsko, ale za ty čtyři měsíce jsem si už zvykl a líbí se mi tady.“ V Polsku je volejbal fenomén.

„Nevím, jestli je u nás sportem číslo jedna, jak se někdy říká, protože zápasy fotbalistů sleduje ještě více lidí. Volejbal je však u nás nesmírně populární. Jsme dvojnásobní mistři světa, takže je to pochopitelné. Ligu máme velice silnou,“ vyprávěl Marcyniak, který prošel šesti polskými kluby, přičemž do Česka přišel z Lubinu. A co česká extraliga? Jak ta se mu líbí?

„Je velmi dobrá. Ještě v Polsku jsme v Lize mistrů hrávali proti českým týmům a nebyly to lehké zápasy. Třeba proti Dukle Liberec. A teď to vidím přímo tady.“

Marcyniak přišel do ostravského celku coby třetí z Poláků po nahrávači Błażeji Podleśném a liberu Damianu Sobczakovi. „Je moc fajn, že tady je taková polská grupa,“ usmál se blokař. „Kluci mi zpočátku hodně pomohli, protože jsem se česky nechytal. Nevěděl jsem, co kde v Ostravě je, takže mi radili. Je dobré, když přijdete do nového prostředí a máte tam někoho, kdo vám rozumí.“

A jak si vyhoví přímo na hřišti? „S Błażejem se mi hraje dobře, čím dál tím lépe. Zpočátku mi tolik nevěřil, nenahrával mi tolik, ale už je to lepší. Těší mě, když mohu zužitkovat jeho nahrávky.“

Ostravští volejbalisté tento týden ve čtvrtfinále Českého poháru podlehli Karlovarsku 1:3 a příští týden je čeká odveta.

V extralize dnes od 17.00 přivítají Zlín. A nutně potřebují vyhrát, jelikož zaostávají za první šestkou, která je jejich cíl. Jsou osmí, dva body za šestým Kladnem.

Na svém hřišti zbytečně ztratili už pět bodů, když podlehli Ústí nad Labem 0:3 a Příbrami 2:3.

„Nevím, proč se nám v domácí hale nedaří, když v ní každý den trénujeme. Měli bychom v ní hrát mnohem lépe než venku, ale je to spíše naopak,“ připustil Marcyniak.

Na spoluhráčích vidí, že by rádi zopakovali nejméně bronz z minulé sezony. „Chuť urvat opět medaili je velká,“ podotkl. „Musíme bojovat, abychom před play off byli co nejvýše. Výsledky máme zatím střídavé. Dokážeme porazit silného soupeře, ale umíme zahrát i tragicky. Doufám, že se naše forma stabilizuje.“

Polský blokař se těší na Modenu i bývalého spoluhráče

Marcyniak už zažil vypjaté zápasy v evropských pohárech. S Ostravou ho ve čtvrtfinále Poháru CEV čeká hvězdami nabitá italská Modena.

V jejím kádru jsou současní i bývalí reprezentanti – Američan Matthew Anderson, Polák Bartosz Bednarz, Němec Denys Kaliberda a Ital Ivan Zajcev. Ostravští se s třetím týmem italské ligy utkají 29. ledna u něj a 12. února od 18.00 doma.

„Moc se těšíme, že budeme moci nastoupit proti nejlepším volejbalistům světa,“ řekl Marcyniak. „Pro nás to bude výborná zkušenost. Projít dál bude těžké, ale poznáme, jak vypadá volejbal v Itálii.“

Za Modenu nastupuje polský smečař Bartosz Bednarz.

„Znám ho, dva roky jsme spolu hráli,“ uvedl Mariusz Marcyniak. „Už jsme si psali ještě před tím, než hráli odvetu osmifinále s Olympiakosem Pireus. Psal jsem mu, že když postoupí, tak se potkáme... A teď čekám, až se sejdeme přímo na hřišti.“ Společně působili v Częstochowé a Bełchatówě.