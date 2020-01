Nemáme potřebnou sebedůvěru, říká kapitán ostravských volejbalistů

Ostravští volejbalisté ztrácejí hlavně doma a navíc se soupeři, které by měli porážet. „Nevím, v čem to je. V této sezoně jsme zatím nenašli potřebnou sebedůvěru,“ prohlásil ostravský smečař a kapitán David Janků.

„Chybí nám sebevědomí, s tím se potýkáme celou sezonu,“ potvrdil trenér Jan Václavík. „Když se dostaneme do situace, kdy je to tvrdé na tvrdé, tak ve většině případů selžeme.“ Proč? „Protože nemáme to sebevědomí,“ odpověděl kouč.

Co s tím? „Na něco musíme přijít.“ Ostravští minulý týden v extralize doma propadli se Zlínem 1:3. Václavík přiznal, že si před tím zápasem říkal, že se hra zlepšuje. „Že nám docela bodla ta vánoční pauza. I když jsme pak prohráli v poháru s Karlovarskem 1:3, tak první set byl výborný a druhý byl jakž takž. Myslel jsem si, že jsme na tom už lépe.“ Jenže Ostravští zase selhali.



Doma už přišli o 11 bodů, o osm úplně zbytečně, když kromě Zlína totálně propadli s Ústím nad Labem (0:3) a s Příbramí ztratili vedení 2:0 (2:3).

Mít o osm bodů více, byli by pátí. Tak jsou s 19 body až osmí.

Ve své hale dokázali porazit obhájce titulu z Českých Budějovic 3:0, po bodu urvali i na hřištích Karlovarska a Českých Budějovic.

„Když nám to jde, tak s námi málokdo přeleze přes dvacet bodů, což byl případ Českých Budějovic, ale jakmile jdeme do koncovky, je to v háji. V nich a v těžkých fázích utkání si nevěříme,“ povzdechl si Jan Václavík.

Ostravští navíc hodně spoléhají na podání. A pokud se jim nedaří, jejich hra ztrácí na síle.

„Když se nám navíc rozpadne i všechno ostatní jako třeba side out (ztráta), tak servis ještě vynikne a jakoby naši hru úplně pohřbí,“ řekl trenér.

„Ale pokud vezmu vše okolo, zkažený servis není až tak rozhodující. Musejí nám fungovat i další herní činnosti. Třeba se Zlínem jsme těžce dohrávali jakoukoliv bodovku. V útoku jsme měli obrovský strach z autu, z bloku.“ Zatímco v předešlých sezonách Ostrava hodně spoléhala na domácí prostředí, tentokrát tomu tak není. V sedmi zápasech z možných 21 bodů získala jen deset. Venku jich rovněž v sedmi duelech nasbírala devět.

„Výsledky napovídají tomu, že nám to doma nesedí, ale nevím, proč by tomu tak mělo být,“ přemítal Jan Václavík. „Diváci nás většinou tlačí, což nám dělá dobře, ale nevím, jestli necítíme větší tlak.“ Ani David Janků netuší, čím to je. „Až na Ústí doma každý zápas dobře rozehrajeme. Jenže s Příbramí jsme vydrželi dva sety, v poháru s Karlovarskem jeden. Jakmile se však soupeř dostane nad nás, nedokážeme se z toho vymanit.“

Takže co teď? „Nějak se z toho musíme dostat. Teď ještě k tomu jedeme do Ústí,“ zmínil Janků soupeře, který je v extralize poslední, leč doma s ním nezískali ani set. A ve středu prohráli v odvetě s Karlovarskem 1:3 a v poháru skončili.