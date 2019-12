Ostravští volejbalisté se dočkali vytouženého soupeře, přijede Modena

„Na rozdíl od toho domácího zápasu jsme v Rakousku zvládli koncovky,“ těšilo Václavíka. „Navíc v tom druhém setu jsme prohrávali o šest bodů, a přesto se nám ho podařilo otočit.“ Rozhodující byl servis.

„Tu velkou ztrátu ve druhé sadě jsme stáhli i díky třem esům v řadě a zakončili jsme ji rovněž přímým bodem z podání,“ uvedl Václavík. „Za celý zápas jsme měli osm es a třináct zkažených servisů, což je krásný poměr.“

Aich Dob dal čtyři přímé body servisem a 15 jich zkazil. „Druhý set byl zlomový, ve třetím už domácím chyběla vůle poprat se o lepší výsledek,“ dodal ostravský kouč.

Ukázaly zvládnuté koncovky první a druhé sady stoupající sílu ostravského mužstva? „To nechci zakřiknout,“ odpověděl Jan Václavík. „S koncovkami jsme se zatím prali.“

Trenéra potěšilo, že ubránili slovenského univerzála Aich Dobu Petera Mlynarčíka. „Utkání tak dohrávalo jejich druhé účko, což byl také důležitý moment,“ řekl Václavík. „Podstatné ale bylo i to, že jsme počapali docela dost balonů a fungovala nám obrana na sítí.“

Zatímco rakouský mistr v pohárech skončil, třetí celek české extraligy jde dál. „Potvrdilo se, že úroveň české extraligy je vyšší než rakouské,“ uvedl Jan Václavík. „Oni mají dva slušné týmy, kromě Aich Dobu ještě Waldviertel, zatímco u nás je vyrovnaných celků více. A obzvlášť v této sezoně může každý porazit každého, kdežto v Rakousku ty jejich dva nejlepší celky skoro s nikým nezaváhají.“

Ostravští se v osmifinále utkají s Modenou, která vyřadila Olympiakos Pireus. Italský tým v Řecku vyhrál 3:2 a domácí odvetu zvládl hladce 3:0.

„Protože hrát s Modenou, to k nám do Ostravy přijede taková fotbalová Barcelona, bude to svátek pro všechny, pro fanoušky i pro nás,“ těší se. Za Modenu totiž hrají mimo jiné reprezentanti USA Matthew Anderson a Polska Bartosz Bednorz a někdejší italský reprezentant Ivan Zaytsev.

Ostravští začnou osmifinále v hale soupeře koncem ledna, doma se představí dva týdny poté.

Byť Jana Václavíka postup přes Aich Dob hodně potěšil, ještě si přeje zvládnout poslední duel letošního roku. V něm Ostrava ve 12. kole extraligy zítra od 17.00 přivítá Příbram. „Vyhrát, měli bychom za sebou tři úspěšné zápas na konci roku, což by bylo fajn.“

Po sobotním střetnutí ostravští volejbalisté připravili posezení se svými fanoušky, na němž nebude chybět ani pohoštění.