Los byl k libereckým volejbalistkám v Lize mistryň hodně nemilosrdný

Trenér Dukly Libor Gálík označil páteční los v Lublani za nemilosrdný. „Dostali jsme krásný los, ale je to asi nejtěžší skupina. Jsou to výborní soupeři, všichni tři mohou myslet na nejvyšší pozice. Kdybychom si mohli vybrat, tak asi jiné,“ řekl ČTK liberecký kouč. „Bude to svátek volejbalu. Těšíme se hodně, ale sportovně jsou někde jinde.“

Jeho svěřenkyně díky vysokému českému koeficientu nemusely hrát předkolo a naskočí rovnou do jedné z pěti základních skupin. Naopak domácí mistr mužské extraligy Karlovarsko začne v předkole a již od června ví, že se utká s rumunským týmem Galati (6. a 13. října).

Liberecké volejbalistky zahájí Ligu mistryň v Moskvě, následně přivítají Novaru, pojedou do Istanbulu, Novary, v pátém kole budou hostit Dynamo a skupinu zakončí doma proti tureckým soupeřkám.