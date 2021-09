Už mají Superpohár, teď začne volejbalistkám Liberce honba za titulem

Úřadující české šampionky z Dukly měly původně podle regulí nové soutěže vyzvat Olomouc, vítěze domácího poháru. Hanácký klub se ale na poslední chvíli kvůli onemocnění virového charakteru u několika hráček odhlásil.

„Tato situace nás v žádném případě netěší, ale zdraví hráček je pro Český volejbalový svaz i pro nás vždy na prvním místě, jak již bylo také v minulých sezonách správně deklarováno,“ uvedl na olomouckém webu ředitel klubu Radan Holásek.

Do Superpoháru tak narychlo místo Olomouce jako „náhradník“ naskočil mladý tým Olympu Praha a domácí volejbalistky Liberce ho porazily hladce 3:0.

„S Olomoucí jsme se v přípravě nepotkali a možná by to bylo zajímavější, ale nijak jsme to neřešili, protože ta změna přišla na poslední chvíli a rádi jsme se střetli s Olympem. Je dobře, že Superpohár vznikl, že se jeho první ročník odehrál v Liberci a že jsme ho doma vyhráli,“ řekl Libor Gálík, trenér žen Dukly. „V zápase jsme měli hodně chyb na bloku, to byla ale asi jediná věc, která mě trochu trápila.“

Liberecké volejbalistky vstoupí do nového ročníku extraligy tuto sobotu domácím utkáním s Přerovem. „Týmy se hodně obměnily, dost kvalitních hráček z extraligy odešlo, takže nemáme jiný cíl, než obhájit mistrovský titul,“ tvrdí Gálík.