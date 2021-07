Čtyři změny: volejbalové šampionky z liberecké Dukly mají hotový kádr

Záhy po oslavách bylo jisté, že ze „zlatého“ celku zpod Ještědu zmizí čtyři opory, z toho tři české reprezentantky. Odešly blokařka Veronika Trnková (italský Roma Volley Club), smečařka Eva Svobodová (švýcarský VC Kanti Schaffhausen) i nahrávačka Simona Bajuszová (VK Prostějov). Angažmá navíc skončilo ruské smečařce Angelině Jemelinové.



„Tyto odchody nás samozřejmě mrzí, protože šlo o tři české reprezentantky, ale dalo se čekat, že po úspěšné mistrovské sezoně některé opory odejdou. A třeba u Verči Trnkové bylo dané, že víc než rok u nás nezůstane,“ podotkl Libor Gálík, trenér žen Dukly Liberec, českých volejbalových šampionek.

„Na druhou stranu sezona se nám hodně povedla, takže si myslím, že se k nám do Dukly tyto holky třeba jednou ještě vrátí,“ míní Gálík.

Libereckému vedení se ale podařilo ulovit adekvátní náhrady stylem post za post, a to současné, bývalé a zřejmě i budoucí členky českého národního týmu: novými volejbalistkami Dukly jsou někdejší nahrávačka reprezentace, Prostějova či Olomouce, zkušená Šárka Kubínová, jež se vrací po mateřské dovolené, smečařky Petra Kojdová, která naposledy hrála v UTE Budapešť, a Lucie Nová z Olomouce. A do Liberce se z Ostravy vrací nadějná blokařka Michaela Nečasová, hráčka národního týmu do 23 let.

„S posilami jsme naprosto spokojení, všechny jsme si vybrali a chtěli jsme je mít v týmu. Jsou to jedny z nejlepších hráček v Česku na svých postech,“ pochvaluje si Libor Gálík, jemuž z loňského mistrovského kádru zůstaly nahrávačka Ovečková, univerzálka Kvapilová, smečařka Šotkovská, Šulcová, blokařky Kohoutová, Bartošová a libera Dostálová s Kolářovou, do týmu přibude ještě talentovaná blokařka Blažková.

Volejbalistky Dukly odstartují přípravu na novou sezonu 2. srpna kondičním soustředěním v Harrachově, extraligu začnou 25. září. Premiérově se následně zúčastní prestižní Ligy mistryň a díky vysokému českému koeficientu naskočí bez předkol rovnou do základní skupiny.

Los je na programu na konci září, soutěž začne v závěru listopadu a pro liberecký klub je potěšující zprávou, že domácí duely bude možné odehrát v domovské hale Dukly v Jeronýmově ulici.