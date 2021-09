Volejbalové týmy liberecké Dukly začnou sezonu Superpohárem

Volejbalový Superpohár Pondělí 20. 9. v hale Dukly Liberec Muži, 17:00 - DUKLA LIBEREC -VK Karlovarsko Ženy, 20:00 - DUKLA LIBEREC -VK UP Olomouc Oba zápasy vysílá ČT sport. Denní vstupné: 100 korun, zlevněné 50 (děti do 12 let a důchodci) - diváci musí prokázat bezinfekčnost (možnost antigenního testování přímo na místě zdarma). V prodeji budou výhodné celosezonní permanentky za 1000 korun (platí na všechny domácí zápasy mužů i žen včetně utkání v evropských pohárech a Českém poháru).