Extraliga bude zajímavá, předvídá kouč libereckých volejbalistek

Po výhře nad Olympem Praha oslavily v pondělí premiérový triumf v Superpoháru a v sobotu v 18.00 odstartují nový ročník extraligy domácím duelem s Přerovem. V minulé předčasně ukončené sezoně získaly volejbalistky liberecké Dukly historicky první mistrovský titul, do nové vykročí s pozměněným kádrem a cílem zlato obhájit.



„Hlavně si přeju, aby se extraliga dohrála normálně a celá, ve zdraví a bez nějakých zásahů. Aby co nejvíc chodili diváci, což přináší do zápasů ty potřebné emoce,“ tvrdí Libor Gálík, kouč volejbalistek Dukly Liberec.

„Extraliga bude asi hodně zajímavá, protože týmy se strašně změnily, ta obměna u soupeřů byla opravdu velká. A vzhledem k tomu, že my jsme podle složení kádrů i přes ty naše změny asi nejstabilnější družstvo, tak chceme navázat na loňský ročník, kdy jsme v každém zápase bodovali. Naším cílem je obhájit mistrovský titul,“ velí Gálík.

Ze zlatého týmu odešly po sezoně tři české reprezentantky a Ruska Jemelinová, jak jste spokojený s doplněním družstva?

Naší prioritou bylo přivést do Liberce kvalitní české hráčky, kterých ale na trhu volných moc nebývá. Nám se ale přece jen povedlo získat ty, které jsme měli vytipované a chtěli jsme je v kádru mít. Jsme spokojení, protože Poddaná, dříve Kubínová, Nová, Kojdová i Nečasová jsou jedny z nejlepších hráček na svých postech v Česku.

Volejbalistky Dukly Liberec sezona 2021/22 Nahrávačky: Lenka Ovečková (25 let), Šárka Poddaná-Kubínová (33), Kristýna Čermáková (21). Univerzálka: Nikola Kvapilová (27). Smečařky: Lucie Nová (25), Petra Kojdová (28), Lucie Šulcová (20), Anna Šotkovská (24).

Blokařky: Kateřina Kohoutová (29), Michaela Nečasová (22), Karolína Bartošová (21), Lucie Blažková (17). Libera: Veronika Dostálová (29), Lucie Kolářová (21). Přišly: Poddaná-Kubínová, Nová, Kojdová, Nečasová, Blažková, Čermáková. Odešly: Trnková, Svobodová, Bajuszová, Jemelinová.

Hned v úvodu přípravy vás ale potkala citelná ztráta v podobě zranění zkušené nahrávačky Poddané-Kubínové. Jak vypadá situace teď a jak jste na její tréninkový výpadek zareagovali?

Bohužel se to nepříjemně zvrtlo, protože se jedná o vyhřezlou ploténku. Momentálně pořád čekáme na výsledky, aby se to někam pohnulo a měli jsme konečné řešení. Jestli půjde o konzervativní léčbu, nebo o nějaký zákrok, to se uvidí během měsíce. Už to v létě vypadalo nadějně, ale pak se jí zranění zase ozvalo a bylo jasné, že začátek sezony nestihne. Proto jsme k Lence Ovečkové, která se v minulé sezoně na nahrávce střídala se Simonou Bajuszovou, operativně sehnali mladou odchovankyni Dukly Kristýnu Čermákovou, která vloni hrála v Prešově. Je to sebevědomá holka, která když na hřiště přijde, tak to odnahrává. Podle zdravotního stavu Šárky Poddané ještě uvidíme, jestli její angažmá bude v této sezoně krátkodobější, nebo delší.

Tým se zhruba z třetiny obměnil, nebude pro něj obhajoba titulu jakýmsi břemenem?

To si nemyslím. V minulé sezoně jsme měli výborný kolektiv, který opravdu strašně makal, a byly tam hráčky jako Verča Trnková nebo Evča Svobodová a ty se chtěly svými výkony dostat do zahraničních klubů. A letos mi za měsíc a půl přípravy ten obměněný kolektiv ukázal to samé. Zase jsou tu hráčky, které chtějí do ciziny, proto opravdu usilovně pracují a nemusíme je do toho nutit, což u těch mladších generací začíná být někdy problém. Ale naše holky fakt jedou, takže nechci předbíhat, ale břemeno to nebude, protože před sebou mají určitý cíl, jdou si za ním a to pomáhá celému družstvu.

Volejbalistky Liberce s pohárem pro vítězky Superpoháru.

Takže nějaký „mistrovský“ tlak není?

Určitý negativní tlak může samozřejmě nastat, až se nám třeba pár zápasů nepovede, ale náš tým, i když je v průměru docela mladý, je ohromně silný - s tím malým otazníkem okolo nahrávačského postu.

Kromě extraligy a Českého poháru vás čeká i skupina Ligy mistryň, což jsou zápasy navíc, cestování a třeba i složitá příprava haly Dukly podle přísných regulí této sledované soutěže...

...náročné to bude, to je jasné. Liga mistryň se hraje před a po Vánocích, takže snad bude dost času se na to připravit. Klíčové bude zdraví hráček, protože ani nechci vzpomínat na předloňskou sezonu, kdy jsme kvůli marodce skoro neměli s kým hrát. Uvidíme, jak dopadne los (skupiny se losují v pátek odpoledne) a jaké budou covidové podmínky pro cestování. Jsme ve třetím koši a kéž by nám los přál, abychom měli hratelnou a zároveň atraktivní skupinu a abychom neměli logisticky složité výjezdy ven.