Ze setkání s Gabi jsem byla dojatá, svěřuje se Faltínová. Motivuje ji do práce

„Poznaly jsme kvalitu světového volejbalu, která je trochu jinde, než s jakou jsme se setkaly v předchozích odehraných mezinárodních zápasech,“ přiznala Klára Faltínová, odchovankyně TJ Ostrava. „Musíme se zlepšit fyzicky i takticky.“

Takže soupeřky byly tvrdší, rychlejší a silnější?

To určitě. Třeba Japonky... Ta jejich rychlost jim vyhrává zápasy. Soupeřky na to nejsou schopné reagovat. Další týmy jsou neskutečně fyzicky zdatné. Jsou na tom velmi dobře.

Co vám osobně měření s nejlepšími světovými volejbalistkami dalo?

Zkušenosti. Byl to skvělý zážitek. A je to i můj splněný sen. Je to největší akce, na jaké jsem kdy byla.

Která ze soupeřek na vašem smečařském postu vás zaujala nejvíce?

Byla jsem docela dojatá, když jsem na vlastní oči viděla Gabi z Brazílie (Gabriela Guimaraes). Je to jedna z nejlepších smečařek současnosti. A ještě jsme si proti ní zahrály.

A po utkání jste se s ní fotily...

A ještě to. (směje se) Ale osobně jsem získala spoustu motivace do další práce.

Vy jste začínala v Ostravě. Proč jste v roce 2020 odešla do Šelem Brno?

Potřebovala jsem nějaký posun v kariéře, musela jsem trochu změnit i tréninkový cyklus a styl. Udělala jsem dobře.

Ale ožila jste až minulou sezonu po přestupu do Prostějova pod trenérem Miroslavem Čadou, s nímž jste získala titul. Je to tak?

Poměrně se mi dařilo už první sezonu v Šelmách. To jsem byla v základu, i když tam byly výborné, zkušené hráčky. Nicméně jsem si na začátku play off zranila rameno a nějakou dobu jsem se z toho vzpamatovávala. Šelmy jsou navíc známé tím, že méně trénují (v kádru převažují starší hráčky). Přestup do Prostějova mi profesně hodně pomohl.

Brněnské volejbalistky Klára Faltínová a Šárka Sklenářová se snaží přihrát podání ostravských hráček.

Jak vidíte svou budoucnost?

Nadále jsem v Prostějově. Uvidíme. Doufám, že opět budeme bojovat o první příčky.

A co reprezentace? Výhrou nad Kolumbií na mistrovství světa jste se výrazně přiblížily olympijské kvalifikaci v příštím roce.

Olympiáda je lákadlo pro každého sportovce. Nicméně uvidíme, jak všechno dopadne. Ale pokud se opravdu do kvalifikace dostaneme, bude to krok k tomu, abychom vůbec měly šanci o olympijské hry bojovat.