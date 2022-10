Jak s takovými vlasy může hrát, diví se česká libera Dominikánce

Co na její účes říkají česká libera Daniela Digrinová a Veronika Dostálová?

„My také máme hezké dlouhé vlasy,“ směje se Digrinová.

„Ale ona má na hlavě nějaký příčešek. Na šampionátu jsem ji ale naživo neviděla,“ dodává Dostálová.

Dominikánky v Arnhemu, kde ve skupině D působily Češky a kde na úvod šampionátu nastoupily všechny celky, odehrály ve skupině B jen první zápas s Koreou (3:0) a zamířily do Gdaňska. Nyní v osmifinálové fázi šampionátu hrají v Lodži.

Digrinová zahlédla Castillo na nějakém videu. „Má na hlavě něco bílého, zapleteného, jestli to jsou copy... Nebo něco podobného dredům? To fakt nevím.“

Podle Dostálové si i mnohé další hráčky z Latinské Ameriky a Afriky potrpí na nevšední účesy. „Třeba argentinské účko,“ zmiňuje Eriku Mercado. „Také má copánky s nějakými příčesky, ale ne tak dlouhé.“

Účes zvaný cornrows, v překladu cesty v kukuřici, vzešel z Afriky. Ostatně na nynějším šampionátu vlaje i za kamerunským liberem Reine Ngameni.

„Známé to i z atletiky,“ připomíná Veronika Dostálová. „U těchto sportovkyň je to jejich doplněk. Možná chtějí zaujmout i jinak, než svým výkonem.“

Dávat o sobě vědět jinak než hrou třicetiletá Brenda Castillo nepotřebuje. V národním celku je od patnácti let a v roce 2012 na olympiádě v Londýně byla nejlepším liberem turnaje. Královny Karibiku, jak se Dominikánkám přezdívá, tam skončily páté. V sezoně 2013 až 2014, kdy hrála za ázerbájdžánský Rabit Baku, ji vyhlásili nejlepším liberem Ligy mistryň.

Nenapadlo české hráčky zkusit někdy nějaký extravagantní účes?

„U žen je to trochu citlivější téma než u kluků, kteří si jsou schopni na takových velkých akcích obarvit hlavy třeba na blonďato,“ odpovídá Daniela Digrinová.

„Spíše se snažíme upravit si vlasy tak, aby nám co nejvíce slušely, a dát je do nějakého tvaru, aby nám nepřekážely,“ říká Veronika Dostálová. „Mám vyzkoušené, že když mám delší vlasy, tak na trénink s copánkem mohu jít, ale do zápasu jdu raději jen s culíkem.“

Digrinová přiznává, že přemýšlela, jak se vůbec s takovým ohonem dá hrát. „Vždyť si to musí někdy přilehnout, třeba při kotoulu, nebo převalu... Nevím. Neumím si představit mít na hlavě něco tak dlouhého.“

Chin Chin, nebo-li Malá Porce, jak se Brendě Castillo přezdívá, s tím očividně problém nemá.