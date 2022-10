Gabi táhne Brazílii k úspěchu. Byla bych i výborná fotbalistka, směje se

Tudíž se jí líbilo, že brazilské volejbalistky svou základní skupinu na nynějším mistrovství světa v Nizozemsku a Polsku odehrály na fotbalovém stadionu v Arnhemu. Na něm pořadatelé zatáhli střechu, vysunuli travnatou plochu mimo halu a v ní postavili tři volejbalové kurty.

„K fotbalu mám hodně blízko. Začínala jsem s ním jako hodně malá. Mám tři starší bratry a s nimi jsem si pořád čutala buď doma, anebo na ulici,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.

Takže by byla i výbornou fotbalistkou? „To si pište,“ smála se a velké oči jí jenom zářily.

Fotbal ji bavil, jenže lákalo ji sportovat s holkami, a tak se dostala k volejbalu, který je v její zemi rovněž nesmírně oblíbený. „Věnuji se mu od sedmi osmi let. A ráda bych u něj profesionálně vydržela třeba až do čtyřiceti...“ uvedla osmadvacetiletá smečařka.

Fotbal už nehraje? „Teď ne, protože je to nebezpečné, abych se náhodou nezranila. Ale samozřejmě si občas moc ráda zakopu. A víte co... Pomáhá mi to i ve volejbale - občas zachráním nějaké míče nohou. Fotbal byl výborná průprava,“ prohlásila.

Před sebou má čtvrtou sezonu v tureckém klubu VakifBank Istanbul, s nímž letos triumfovala v Lize mistryň a loni na mistrovství světa klubů.

S Brazílií třikrát vyhrála Světovou Grand Prix, je trojnásobnou mistryní Jižní Ameriky, třikrát, naposledy letos, byla s reprezentací druhá v Lize národů, má stříbro z loňské olympiády a bronz z mistrovství světa v roce 2014.

Rovněž na nynějším světovém šampionátu Brazilky patří mezi favoritky na medaile.

„Ale rozhodně nejsme ty největší,“ upozornila Gabriela Guimaraes. „Každopádně jsme tady pro to, abychom vyhrály. Favoritky jsou však Američanky. Nesmírně silná je Itálie se smečařkou Paolou Egonu a Srbsko s univerzálkou Tijanou Boskovičovou. To jsou všechno rozdílové hráčky.“

A Gabi není? „Rozhodně nejsem žádná hvězda,“ řekla skromně. „My jsme tady jako tým, který je nejdůležitější. A v něm máme plno hráček, které umějí rozhodovat zápasy. Na šampionátu, třeba proti Číně (3:1), jsme ukázaly, že když hrajeme týmově, můžeme dokázat úžasné věci. Takhle Brazilci hrají vždycky. A i když máme některé hvězdy na lavičce, je pro nás obrovská výhoda, že je tady máme.“

Tím mínila především smečařku Rosamarii Montibeller, která je po zranění a zatím si téměř nezahrála.

Přesto, brazilští fanoušci se upínají především k ní, ke Gabriele Guimaraes.

Ta odmítá, že by byla pod tlakem. „Jedná se sice o mistrovství světa, ale připravovala jsem se svědomitě a každý den jsem do tréninku dávala vše. To je podstatné.“

Brazilky tento týden čekají duely v osmifinálové fázi šampionátu v Rotterdamu s Itálií, Portorikem, Nizozemskem a Belgií.

„Každé utkání je tady obtížné,“ upozornila Gabi. „Už skupinu jsme měly velmi těžkou.“

Nepřišlo jí nijak zvláštní, že se v ní střetly s dalšími dvěma celky z Latinské Ameriky Argentinou a Kolumbií a dvěma asijskými družstvy Čínou a Japonskem. A k tomu s Českem.

Ani ji nepřekvapilo, že ji po zápase české volejbalistky požádaly o společnou fotografii. „Proč bych jim nevyhověla? Je to hezké. Těší mě, že mě znají,“ uvedla.

„Skupina byla velmi obtížná už tím, že jsme tam měly soupeřky hrající různými styly,“ podotkla. „Proti Japonsku jsme neuspěly, ale pro mě byl nejdůležitější následující duel s Čínou. To se náš výkon ani ne během čtyřiadvaceti hodin úplně změnil. Ukázaly jsme, že dokážeme hrát agresivně, a získaly jsme důležité tři body. Snad tak budeme pokračovat.“

Dodala, že pro Brazilky je důležité, když hrají s obrovskou energií. „Ta nám přináší úspěchy,“ prohlásila.

A také fanoušci. „Je úžasné vidět Brazilce v hledišti, že za námi dojedou takovou dálku,“ pochvalovala si Gabi podporu diváků.

„I když... Jak jsme hrály s Čínou, měli její příznivci na tribunách převahu. Ale Brazilci jsou hlasitější a podporují nás od začátku zápasů. To je velký rozdíl. Děláme si s holkami srandu, že když máme v hledišti brazilské fandy, tak nás je na hřišti sedmdesát hráček. Skvělá atmosféra.“

Pokud Brazilky na šampionátu uspějí, bude atmosféra ještě bouřlivější.