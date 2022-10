Srbské volejbalistky jsou znovu ve světovém finále, zářila Boškovičová

Srbky v úterním čtvrtfinále vyřadily v Gliwicích domácí Polky až po strhující pětisetové bitvě výsledkem 16:14 v rozhodující sadě. Tým USA naopak zvládl zápas s Tureckem 3:0.

O 24 hodin později Boškovičová opět svojí levačkou rozhodla zápas, Američankám dala 33 bodů a je velmi blízko nejen obhajobě světového titulu, ale opět i ceně pro neužitečnější hráčku MS.

Pětadvacetiletá volejbalistka měla už po dvou setech semifinálového duelu s USA dvacet bodů. Pak si vybrala stejně jako celý tým slabší chvilku, ale další zvrat už Srbky nedopustily. Američanky nezopakují titul ze světového šampionátu 2014.

Už postupem do bojů o medaile se srbské hráčky staly prvním ženským týmem, který prošel do semifinále na čtyřech velkých turnajích za posledních šest let: na MS 2018 vybojovaly zlato, o dva roky dříve v Riu de Janeiro slavily olympijské stříbro a loni na hrách v Tokiu braly bronz.